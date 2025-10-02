 Aller au contenu principal
Bolt Biotherapeutics plonge après un retard dans l'essai d'une thérapie anticancéreuse
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 12:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Bolt Biotherapeutics BOLT.O chutent de 13,6 % à 4,89 $ en pré-marché

** La société a déclaré mercredi qu'elle modifiait la conception de son essai de stade précoce pour le médicament contre le cancer BDC-4182, et qu'elle prévoyait maintenant de publier les données initiales au troisième trimestre de 2026

** Le protocole mis à jour inclura un dosage progressif, une méthode utilisée dans des thérapies similaires pour aider à réduire les effets secondaires, a déclaré la société.

** La société réduit également ses effectifs d'environ 50 % afin de prolonger sa trésorerie jusqu'en 2027

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 47% depuis le début de l'année

Valeurs associées

BOLT BIOTHERAP
5,6600 USD NASDAQ +6,39%
