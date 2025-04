Bolloré: trois offres déclarées non conformes par l'AMF information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 07:27









(CercleFinance.com) - Bolloré fait part de la décision de l'AMF de déclarer non conformes ses offres publiques de retrait visant les actions de ses filiales Compagnie du Cambodge, Financière Moncey et Société Industrielle et Financière de l'Artois.



Pour rappel, ces trois offres publiques de retrait alternatives (en numéraire, en actions UMG, ou avec une combinaison des deux) suivies d'un retrait obligatoire avaient été déposées le 13 septembre 2024, et leurs termes avaient été rehaussés le 23 décembre suivant.



Tout en prenant acte de cette décision de l'AMF, Bolloré rappelle pourtant que 'le caractère équitable de ces trois offres, que les conditions de marché actuelles ne pouvaient que renforcer', a été attesté successivement par le cabinet Accuracy, puis par le cabinet BM&A.





Valeurs associées BOLLORE SE 5,3400 EUR Euronext Paris 0,00%