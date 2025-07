Bolloré: recours formé contre la décision de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 07:07









(Zonebourse.com) - Bolloré fait part de sa décision de former un recours devant la Cour d'appel de Paris tendant à l'annulation de la décision de l'AMF du 18 juillet imposant le dépôt, sous six mois, d'une offre publique de retrait (OPR) sur les titres Vivendi.



Pour rappel, l'AMF avait alors confirmé sa position initiale du 13 novembre 2024, quant à l'obligation d'une OPR sur Vivendi tel qu'il existait avant sa scission, en décembre 2024, en quatre sociétés distinctes (Vivendi, Canal+, Havas et Louis Hachette Group).



La nouvelle décision de l'AMF a été prise en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 avril dernier, contre lequel Bolloré et Vivendi ont formé des pourvois devant la Cour de cassation, dont l'audience a été fixée au 25 novembre prochain.





Valeurs associées BOLLORE SE 5,1700 EUR Euronext Paris 0,00%