Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolloré: plus de 99 millions d'actions apportées à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 13:08









(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 30 mai, date ultime pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) par Bolloré de ses propres actions au prix unitaire de 5,75 euros, elle a reçu en dépôt 99.100.134 actions.



Le nombre d'actions présentées en réponse à l'OPAS étant inférieur aux 288.607.076 actions visées, toutes les demandes seront satisfaites. Euronext Paris fera connaître le calendrier de règlement-livraison de l'offre publique par un avis.





Valeurs associées BOLLORE SE Euronext Paris -0.17%