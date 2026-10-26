Bolloré : le chiffre d'affaires s'envole, mais AlphaValue reste prudent

Bolloré est stable à la Bourse de Paris, après avoir publié un chiffre d'affaires en forte hausse au troisième trimestre 2026, porté principalement par l'envolée des prix des produits pétroliers. Malgré cette solide performance opérationnelle, AlphaValue maintient sa recommandation Alléger sur le titre, en raison notamment des risques juridiques liés au dossier Vivendi.

Le groupe Bolloré a réalisé un chiffre d'affaires de 937 millions d'euros au troisième trimestre 2026, en progression de 53% en données organiques sur un an. Cette croissance, qui concerne l'ensemble de ses activités, s'explique essentiellement par la vigueur de la division logistique pétrolière.

Cette dernière, qui représente l'essentiel des revenus du groupe, a enregistré une hausse organique de 61% de son chiffre d'affaires, à 851 millions d'euros. Une performance largement alimentée par la hausse des prix des produits pétroliers, qui a plus que compensé le recul de 9%

des volumes distribués.

La division Industrie affiche, de son côté, une croissance organique de 4%, à 76 millions d'euros, soutenue par la bonne tenue de l'activité Systèmes, qui a permis de contrebalancer le repli de Blue. Les autres activités progressent également de 3%, à 10 millions d'euros.

Au-delà de ces résultats opérationnels, AlphaValue souligne la poursuite du renforcement de la Compagnie de l'Odet au capital de Bolloré. En un peu plus d'un mois, cette dernière a acquis 25 millions d'actions supplémentaires pour un montant de 93 millions d'euros. Ces achats portent la participation de la famille Bolloré à 74,5 %, soit une progression de 0,9 point, consolidant davantage son contrôle sur le groupe.

Sur le front des investissements, Bolloré continue toutefois de faire preuve de prudence. Malgré une trésorerie abondante, aucune nouvelle opération majeure n'a été annoncée. Selon AlphaValue, cette attitude attentiste pourrait s'expliquer par les incertitudes entourant le contentieux relatif à Vivendi, notamment les questions de prise de contrôle anticipée (gun-jumping). Le bureau d'analyse évoque néanmoins une nouvelle piste d'investissement potentielle avec Rubis. Le projet de transformation de cette société, actuellement organisée sous la forme d'une société en commandite par actions (SCA), en société anonyme (SA) pourrait faciliter une recomposition de son capital et ouvrir de nouvelles perspectives pour Bolloré.

Dans ce contexte, AlphaValue estime que l'ampleur de la progression du chiffre d'affaires est de nature à soutenir modestement le titre en Bourse, même si les activités opérationnelles concernées ne représentent qu'une part limitée de la valeur globale du groupe.