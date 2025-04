Bolloré : l'AMF déclare non conformes 3 offres de retrait

(AOF) - Bolloré SE a déclaré prendre acte de la décision de l’Autorité des marchés financiers de déclarer non conformes les trois offres publiques de retrait visant les actions de Compagnie du Cambodge, Financière Moncey et Société Industrielle et Financière de l'Artois. Le gendarme boursier français publiera ultérieurement sa motivation. Bollore souligne que " le caractère équitable de ces trois offres, que les conditions de marché actuelles ne pouvaient que renforcer, a été attesté successivement par deux experts financiers reconnus ".

" Par rapport aux derniers cours moyens pondérés un mois des sociétés cibles précédant l'annonce de ces offres, leur branche numéraire extériorisait, après le rehaussement du prix décidé le 23 décembre 2024, des primes de 50,5% pour les actions Compagnie du Cambodge ; 61,8% pour les actions Financière Moncey et 95,3% pour les actions SIF Artois ", rappelle le holding. La branche échange avait elle aussi été rehaussée le 23 décembre 2024. Elle leur permettait " de reporter leur investissement dans des conditions fiscalement et financièrement avantageuses sur des actions UMG NV, titre particulièrement liquide et l'une des participations importantes du Groupe Bolloré ".