Bolloré, Kering, Virbac...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Aubay

La société de services informatiques publiera ses résultats annuels

Beneteau

Le fabricant de navires livrera ses résultats annuels.

Bolloré

Au titre de son exercice 2025, le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires de 2,93 milliards d'euros, en recul de 9% à périmètre et taux de change constants, pénalisé par la baisse des cours.

Drone Volt

L'expert du drone civil professionnel et des solutions d'intelligence embarquée dévoilera ses résultats annuels.

Exail

L'entreprise de défense de haute technologie annoncera ses résultats annuels.

Figeac Aéro

Figeac Aéro a dévoilé la signature de nouveaux accords pour la production au Mexique de composants mécaniques pour l'assemblage de sièges passagers, de harnais électriques et de trains d'atterrissage, équipant les flottes commerciales actuelles.

Jacquet Metals

Le spécialiste de la distribution de métaux spéciaux communiquera se résultats annuels.

Kering

Kering annonce la nomination de Pierre Houlès en tant que directeur digital, IA et IT du groupe, avec effet immédiat. Il intègre le comité exécutif du groupe de luxe. Afin de soutenir l'ambition opérationnelle et technologique de Kering, il a pour mission de renforcer la stratégie digitale du groupe et d'accélérer la transformation de son architecture technologique. Il contribuera ainsi à bâtir un modèle intégrant pleinement les innovations au service de la performance et de la désirabilité des Maisons.

Parrot

Le spécialiste français des drones bénéficie du cadre d'acquisition de l'OTAN pour amorcer le déploiement de ses appareils auprès de plusieurs forces de défense.

Parrot annonce que des premières commandes ont été passées via l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA) pour ses micro-drones ANAFI UKR, avec des livraisons débutées au 1er trimestre 2026.

Valneva

La société spécialisée dans les vaccins indiquera ses résultats annuels.

Virbac

Le chiffre d'affaires a atteint 1 465 millions d'euros en 2025, contre 1 397 millions d'euros en 2024, en croissance de 4,8 %. Hors effets de change, le chiffre d'affaires affiche une croissance significative de 8,7 %. À taux de change et périmètre constants, la croissance pour l'exercice 2025 s'établit à 7,9 %.