Bolloré : fort recul de son résultat opérationnel mais bond de son résultat net en 2024

(AOF) - En 2024, le résultat opérationnel ajusté de Bolloré s’établit à 1 million d’euros contre 61 millions d’euros en 2023, soit un repli de 98%. Le résultat net consolidé ressort à 1,84 milliard d’euros contre 566 millions d’euros en 2023, intégrant la plus-value nette de cession de Bolloré Logistics (+3,6 milliards d’euros) et la moins-value de déconsolidation des sociétés issue de la scission Vivendi (-1,9 milliard d’euros). Le chiffre d'affaires s'élève à 3,13 milliards d'euros, en baisse de 4% à périmètre et taux de change constants.

Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy atteint les 2,676 milliards d'euros, en recul de 6%, dans un contexte général de baisse des cours, malgré des volumes vendus globalement en hausse. Celui de de la division Industrie a progressé de 11% à 351 millions d'euros, " en raison de la reprise des livraisons des Bluebus à la RATP, du maintien de l'activité Systèmes et d'un retrait des Films ".

A fin 2024, Bolloré affiche une trésorerie nette positive de 5,306 milliards d'euros contre une dette de 1,465 milliard d'euros à fin 2023. A fin décembre 2024, le Groupe Bolloré dispose de 8 milliards d'euros de disponibilités et de lignes confirmées.

Le groupe proposera à l'assemblée générale de distribuer un dividende de 0,08 euro par action (dont 0,02 euro d'acompte déjà versé en septembre 2024), soit une progression de 14%.

Points clés

- Holding familial créé en 1822 avec des positions fortes dans trois activités : les transports et la logistique –son métier historique en cours de cession-, la communication et les solutions de stockage d’électricité ;

- Chiffre d’affaires de 10,6 Mds€ au 1 er semestre, recentré sur la communication avec Vivendi pour 85 %, dans la distribution de produits pétroliers avec Bolloré Enrgy pour 12 % et l’industrie (production de batteries, BlueBus, films plastiques & systèmes de contrôle ou d’embarquement) pour 2 % ;

- Activités centrées à 76 % sur l’Europe dont 52 % en France, 13 % dans les Amérique, 7 % en Afrique et 4 % en Asie-Pacifique ;

- Valeur boursière élevée du portefeuille des titres cotés -16,1 Mds€ à fin 2022 ;

- Modèle d'affaires visant à la résilience des revenus par la diversification des métiers combinant développement international et innovation ;

- Capital verrouillé par la holding familiale Compagnie de l’Odet (66,9 % des actions et près de 80 % des droits de vote), Cyrille Bolloré étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres, Yannick Bolloré et Cédric de Baillencourt étant vice-présidents.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- capacité d’arbitrages rapides des actifs au sein du portefeuille : cessions d’Editis et Bolloré Logistics, consolidation globale de Lagardère au sein de Vivendi,

- simplification du groupe (fusions de structures de contrôle et détention directe des participations dans UMG (18 %) et Vivendi (29,3 %),

- innovation dynamique et riche de 7800 brevets axée sur la participation à la transition énergétique via les activités de stockage d’énergie propre ou de batteries lithium, ainsi que sur la sécurisation des systèmes d’information (partenariat mondial avec le chinois Alibabaportant sur le cloud, la transformation numérique, l'innovation et le stockage de données) ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro en 2050 :

- recul de 30 % (vs 2019) des émissions de CO2 en 2030 :

- plus de 150 M€ investis dans les 3 prochaines années dans la transition énergétique : batteries LMP, Blubus et Bluestorage,

- préservation de la biodiversité et recours aux énergies renouvelables ;

- Avancées dans les batteries LMP (lithium métal polymère), déjà utilisées par les bus en France :

- en direction des véhicules des particuliers en partenariat avec le canadien Li-Métal, dont la production en série débutera en 2026,

- pour les scooters en Indonésie, en partenariat avec le taïwanais Toxconn,

- avec le lancement d’une gigafactory à Mulhouse en 2025

- Bilan non-endetté avec des capitaux propres de 40 Mds€ à fin juin, une trésorerie nette de 6 Mds€ et des liquidités de 9 Mds€.

=/ Défis /=

- Renforcement de la holding familiale Cie de l’Odet dans le capital du groupe ;

- Interrogations sur l’usage des fonds de 3,8 Mds€ tirés de la vente de Bolloré Logistics à CMA-CGM : retour aux actionnaires, diversifications ou renforcement dans le secteur de l’énergie -telle l’entrée à hauteur de 5 % dans le capital de Rubis… ;

- Impact pour les actionnaires du projet de scission de Vivendi en 4 sociétés ;

- Vers un renforcement de la volatilité des résultats, compensée par la valorisation boursière du titre et la qualité des actifs (valorisation des actifs cotés égale à la capitalisation) ;

- Absence de prévisions de résultats ;