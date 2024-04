Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bolloré: croissance organique de 3% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Bolloré annonce un chiffre d'affaires de 5,02 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2024, en croissance de 63% en données publiées, compte tenu essentiellement de la consolidation en intégration globale de Lagardère chez Vivendi.



A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires a progressé de 3%, un recul de 11% pour Bolloré Energy ayant été plus que compensé par des croissances de 5% pour le pôle communication (Vivendi) et de 1% pour le pôle industrie.



Concernant Vivendi, la croissance organique a été tirée principalement par ses filiales Lagardère (+9%, avec une progression à deux chiffres du Travel Retail), Groupe Canal+ et Havas Group (+3% chacune).





