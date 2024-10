Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bolloré: croissance organique de 2% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 07:45









(CercleFinance.com) - Bolloré affiche un chiffre d'affaires de 5,56 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2024, en hausse de 74% grâce à la consolidation en intégration globale de Lagardère chez Vivendi, et de 2% à périmètre et taux de change constants.



Toujours en organique, le CA de la communication (Vivendi) s'est établi à 4,75 milliards d'euros, en croissance de 2%, ayant bénéficié des bonnes performances de Lagardère qui ont compensé un léger repli de Groupe Canal+ et d'Havas.



Le CA de la logistique pétrolière (688 millions) a aussi augmenté de 2%, compte tenu de la hausse des volumes vendus, et celui de l'industrie (92 millions) s'est accru de 7%, ayant bénéficié essentiellement de la reprise de la livraison de bus 12 m à la RATP.





