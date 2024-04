Bollore : croissance interne de 3% au premier trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le 29 février, le groupe Bolloré et le groupe CMA CGM ont annoncé la réalisation de la cession de 100% de Bolloré Logistics à CMA CGM. Le prix de cession des actions s'établit à 4,850 milliards d'euros et la plus-value nette consolidée estimée, dans les résultats 2024, devrait être de l'ordre de 3,7 milliards d'euros.

Les revenus de l'industrie ont augmenté de 1% à 75 millions d'euros, "grâce à une légère progression de l'activité de Blue et des Systèmes, et malgré un recul des Films".

Le chiffre d'affaires de Vivendi s'est élevé à 4,275 milliards d'euros au premier trimestre, en progression de 5,4% à taux de change et périmètre constants.

(AOF) - Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 du groupe Bolloré a progressé de 3% à périmètre et change constant à 5,024 milliards d’euros. Il a bondi de 63% en données publiées en raison de la consolidation en intégration globale de Lagardère chez Vivendi. En données comparables, Bolloré Energy a connu un repli de 11% de ses revenus à 655 millions d’euros, "qui s’explique par la baisse des volumes vendus et des prix de vente des produits pétroliers".

