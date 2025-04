Bolloré: Chiffre d'affaires stable au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 18:03









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe est quasi stable (0,2%) à 782 millions d'euros au premier trimestre 2025 à périmètre et taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires est en croissance de 4,2 % par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2024.



La division Bolloré Energy affiche un chiffre d'affaires de 675 millions d'euros, en repli de -0,2 %. Ce chiffre s'explique par la baisse des prix de vente des produits pétroliers compensée par la hausse des volumes vendus, indique le groupe.



L'Industrie réalise un chiffre d'affaires de 78 millions d'euros, en hausse +1,5 %. L'activité profite de la progression des ventes de bus 6 mètres et de la hausse de l'activité Films, qui est compensées par le retrait des Terminaux Spécialisés sur les Systèmes.





