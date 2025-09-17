Bolloré-CA en baisse de 3% à périmètre et change constants au S1

(Précisions)

Le groupe Bolloré

BOLL.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires de 1,547 milliard d'euros au premier semestre, en baisse de 3% à périmètre et change constants, après une année 2024 marquée par de fortes restructurations et alors que les difficultés juridiques se sont multipliées pour le groupe.

Le résultat opérationnel ajusté est ressorti à 123 millions d'euros sur la période.

Le groupe a qualifié ses résultats de "conformes aux attentes" dans un communiqué publié mercredi.

Ce premier semestre 2025 intervient après une année 2024 marquée par de considérables effets de périmètres, du fait de la cession en février 2024 des activités logistiques regroupées dans Bolloré Logistics à l'armateur français CMA CGM, et par la scission de Vivendi fin 2024, désormais débattue devant la justice.

Cette dernière a provoqué une série de difficultés juridiques pour le groupe Bolloré. En juillet, l'Autorité des marchés financiers a ordonné au groupe de lancer une offre publique de retrait sur Vivendi sous six mois - une décision dont Bolloré a fait appel.

Bolloré avait acté la scission de sa filiale Vivendi en décembre 2024, introduisant en Bourse le groupe audiovisuel Canal+, l'agence de publicité Havas et le groupe d'édition Louis Hachette. Bolloré détient désormais ses participations dans les quatre entités directement.

La décision de l'AMF de juillet découlait d'une décision rare de la cour d'appel de Paris rendue en avril. La cour avait jugé que Bolloré contrôlait Vivendi et que l'AMF devait réexaminer les conditions de sa scission. Bolloré et Vivendi ont également contesté cette décision. Une audience doit avoir lieu à la Cour de Cassation le 25 novembre.

Comme l'a indiqué l'AMF en juillet, la mise en oeuvre d'une éventuelle offre publique de retrait sur Vivendi n'interviendrait qu'après que la Cour de cassation aura rendu son arrêt.

Lors de l'assemblée générale du groupe en mai, le PDG Cyrille Bolloré avait déclaré attendre des résultats "plus représentatifs des performances" en 2025 pour Canal, Louis Hachette, Havas et Vivendi, alors que la scission de Vivendi s'était avérée décevante.

Bolloré est présent dans la logistique pétrolière avec sa branche Bolloré Energy, la communication et les médias avec des participations dans Universal Music Group (UMG), Canal+, Havas, Louis Hachette et la holding Vivendi, ainsi que dans l'industrie plastique et les batteries électriques.

(Reportage par Florence Loève, édité par Blandine Hénault)