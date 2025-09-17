 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bolloré-CA en baisse de 3% à périmètre et change constants au S1
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 17:52

Le groupe Bolloré

BOLL.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires de 1,547 milliard d'euros au premier semestre, en baisse de 3% à périmètre et change constants, après une année 2024 marquée par de forts changements de périmètre et alors que les difficultés juridiques se sont multipliées pour le groupe.

Le résultat opérationnel ajusté est ressorti à 123 millions d'euros sur la période.

Le groupe a qualifié ses résultats de "conformes aux attentes" dans un communiqué publié mercredi.

Ce premier semestre 2025 intervient après une année 2024 marquée par de considérables effets de périmètres, du fait de la cession en février 2024 des activités logistiques regroupées dans Bolloré Logisitics à l'armateur français CMA-CGM, et par la scission de Vivendi fin 2024, désormais débattue devant la justice.

(Rédigé par Florence Loève, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

BOLLORE SE
4,8440 EUR Euronext Paris -0,45%
CANAL+
242,400 GBX LSE -0,12%
HAVAS
1,5400 EUR Euronext Amsterdam +0,79%
LOUIS HACHETTE GROUP
1,5680 EUR Euronext Paris -0,76%
VIVENDI
3,0190 EUR Euronext Paris -0,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

