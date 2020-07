Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolloré - CA en baisse de 1% au S1, Ebitda en hausse de 10% Reuters • 31/07/2020 à 17:55









PARIS, 31 juillet (Reuters) - Bolloré SE BOLL.PA a publié vendredi les résultats suivants : * CHIFFRE D'AFFAIRES EN BAISSE DE 1% AU S1 À 11,612 MILLIARDS D'EUROS * EBITDA AU S1 EN HAUSSE DE 10% À 1,55 MILLIARD D'EUROS * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ (EBITA) EN HAUSSE DE 3% AU S1 À 948 MILLIONS D'EUROS * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN HAUSSE DE 17% À 174 MILLIONS D'EUROS * "IL EST DIFFICILE À CE JOUR DE DÉTERMINER COMMENT LA CRISE DU CORONAVIRUS IMPACTERA LES RÉSULTATS ANNUELS" * "LE GROUPE RESTE CONFIANT QUANT À LA CAPACITÉ DE RÉSILIENCE DE SES PRINCIPAUX MÉTIERS" Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur BOLL.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris -0.28%