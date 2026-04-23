Bolloré-CA +6,5% au T1, proposera un dividende exceptionnel de €1,5 par action

Le Groupe Bolloré BOLL.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 6,5% à périmètre et taux de change constants au premier trimestre, à 815 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy progresse de 7,9% à 731 millions d’euros sur le trimestre, selon un communiqué, tandis que l'activité Industrie s’établit à 74 millions d’euros en retrait de -3,2%.

Dans un communiqué, le groupe dit avoir décidé de proposer à l’Assemblée générale du 27 mai 2026 la distribution d’un dividende exceptionnel de 1,5 euro par action, représentant un montant de l’ordre de 4,2 milliards d’euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)