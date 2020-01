Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolivie-L'exilé Morales organise un rassemblement marquant la fin de son mandat Reuters • 23/01/2020 à 04:03









BUENOS AIRES, 23 janvier (Reuters) - L'ancien président bolivien Evo Morales, réfugié en Argentine et qui tente de guider les socialistes vers une nouvelle victoire aux élections de mai prochain, a organisé mercredi à Buenos Aires un rassemblement marquant la fin initiale de son mandat présidentiel. Evo Morales a démissionné le 10 novembre dernier après de violentes manifestations déclenchées par les conditions de sa réélection à la présidence, fin octobre. S'exprimant devant plusieurs milliers de personnes réunies dans un stade de la capitale argentine, l'ancien chef d'Etat a soutenu qu'il avait remporté le scrutin contesté du 20 octobre et mis en avant son bilan à la présidence bolivienne, qu'il a occupée pendant près de 14 ans. "Ce ne fut pas un chemin facile, mais, il faut le dire, ce fut nécessaire pour effectuer un changement profond", a-t-il dit. "Je remercie ceux qui m'écoutent actuellement pour cet événement très important (...), pour ne pas m'avoir abandonné", a ajouté Morales. Le premier président indigène de l'histoire de la Bolivie a annoncé dimanche les candidats du Mouvement pour le socialisme (MAS) aux élections présidentielle et législatives prévues le 3 mai prochain. (Cassandra Garrison et Lucila Sigal; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.