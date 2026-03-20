BOÎTE À CITATION-Les analystes et les experts réagissent à la vente potentielle de l'activité alimentaire d'Unilever à McCormick

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(Ajoute des citations)

Unilever ULVR.L est en pourparlers pour vendre sa division alimentaire à son petit rival McCormick & Company MKC.N , un accord potentiel qui réunirait les marques Hellmann's et Knorr de la société britannique avec la sauce piquante Cholula du fabricant d'épices américain.

Les analystes de Barclays ont estimé la valeur d'entreprise de la division alimentaire d'Unilever, qui a connu une croissance plus lente que l'ensemble des activités de la société, entre 28 milliards d'euros (32,40 milliards de dollars) et 31 milliards d'euros.

La capitalisation boursière de McCormick est d'environ 14,5 milliards de dollars, soit beaucoup moins que la valeur potentielle de la division alimentaire d'Unilever, les analystes évoquant la possibilité d'une transaction Reverse Morris Trust - une opération exonérée d'impôt dans laquelle une entreprise fusionne avec une unité filialisée.

Voici quelques réactions à cette transaction potentielle:

ROBERT MOSKOW, ANALYSTE CHEZ TD COWEN

"Nous voyons une logique stratégique forte pour la combinaison et des opportunités significatives de synergies."

"Cette transaction offre à McCormick l'opportunité de transformer complètement son activité en termes d'échelle, de portée internationale et d'importance pour les détaillants."

NEIL SAUNDERS, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GLOBALDATA, UNE SOCIÉTÉ DE RECHERCHE

"McCormick est un partenaire naturel, car il se situe carrément dans le secteur des produits alimentaires de grande consommation et possède une grande partie de l'expertise opérationnelle et logistique nécessaire à l'intégration du portefeuille de produits alimentaires d'Unilever."

"Les investisseurs s'inquiètent du fait que, bien que de nombreuses marques d'Unilever soient de grande qualité, elles sont soumises à des pressions sur un marché qui est mou. Cela soulève des questions sur la manière dont McCormick maximisera la valeur de l'opération et générera des rendements satisfaisants."

CHRIS BECKETT, ANALYSTE DES BIENS DE CONSOMMATION DE BASE CHEZ QUILTER CHEVIOT, UN INVESTISSEUR D'UNILEVER

"Pour gagner de l'ampleur dans le secteur alimentaire, (McCormick a été) une équipe de direction relativement entreprenante... elle a obtenu de bons résultats avec les marques qu'elle a acquises."

"Je pense que l'équipe de direction de McCormick a montré qu'elle pouvait bien gérer des marques alimentaires et je pense qu'elle pourrait bien gérer une entreprise plus importante."

"Je pense que le plus difficile sera d'obtenir un accord qui donne à Unilever une prime pour compenser les dis-synergies tout en permettant aux actionnaires de McCormick d'y trouver leur compte."

MAX GUMPORT, ANALYSTE CHEZ BNP PARIBAS EQUITY RESEARCH

"D'un point de vue stratégique, nous pensons que cette transaction pourrait avoir du sens pour MKC. L'entreprise a démontré son intérêt pour l'expansion de son exposition aux marchés émergents et pour l'extension du périmètre de ses catégories. En effet, elle a souvent eu recours aux fusions et acquisitions pour réaliser ces priorités."

Le secteur des biens de consommation de base regorge d'exemples d'opérations "transformationnelles", comme ce serait le cas ici, mais il y a peu d'exemples d'opérations de ce type qui se traduisent par une création de valeur pour les actionnaires.

DAVIS HOUSEHOLDER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MYCOMANAGEMENT, SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE DE CONSEIL EN FUSIONS ET ACQUISITIONS ET EN GESTION D'ENTREPRISE

"Le vrai problème n'est pas seulement de financer l'opération, mais de séparer une grande plateforme alimentaire mondiale du système plus large d'Unilever sans perturber la chaîne d'approvisionnement, la distribution et l'exécution de la marque. Dans ce type d'opérations, la structure papier retient l'attention, mais c'est généralement au niveau du démantèlement opérationnel que la valeur est gagnée ou perdue."

(1 $ = 0,8643 euros)