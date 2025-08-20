BOÎTE À CITATION-La nouvelle directrice générale de Target doit faire face à une tâche ardue pour gagner la confiance des investisseurs

La nomination par Target TGT.N d'une vétérane de la société, Michael Fiddelke, au poste de directrice générale n'a guère enthousiasmé les analystes de Wall Street, qui plaçaient leurs espoirs dans une outsider pour remettre le distributeur en difficulté sur la bonne voie.

Les actions de Target ont chuté de près de 11 % mercredi après l'annonce. Fiddelke remplace Brian Cornell, qui devrait prendre sa retraite en tant que directrice générale dans le courant de l'année, après avoir occupé ce poste pendant près de 10 ans.

"Je sais que nous ne réalisons pas notre plein potentiel en ce moment et c'est pourquoi j'entre en fonction avec l'engagement clair et urgent de donner un nouvel élan à l'entreprise et de renouer avec une croissance rentable", a déclaré Michael Fiddelke.

Voici quelques réactions d'analystes à la nomination de la directrice générale de Target, prévue de longue date:

Susannah Streeter, responsable des finances et des marchés, Hargreaves Lansdown:

"Bien que Michael Fiddelke soit probablement considérée comme une personne sûre, ayant déjà supervisé une grande campagne d'efficacité, la nomination semble avoir sérieusement déçu les investisseurs. On aurait pu espérer qu'une successeure issue d'un concurrent sur le marché aurait pu apporter des connaissances, une vision et une énergie supplémentaires, des atouts précieux en cette période de concurrence intense."

Michael Baker, analyste chez DA Davidson:

"Target a opté pour une promotion interne alors que Brian Cornell annonçait officiellement sa retraite prévue de longue date", ce qui a en partie entraîné la chute de ses actions, a déclaré Michael Baker.

"Ce n'est pas une attaque contre la nouvelle directrice générale Michael Fiddelke, qui mérite une chance de faire ses preuves. Mais cette annonce n'a pas le même impact qu'une embauche externe significative aurait pu avoir."

Neil Saunders, directeur général de la société de recherche GlobalData:

"Nous avons des sentiments très partagés au sujet de cette nomination. Même si nous pensons que Fiddelke est talentueuse et qu'elle a une vision des choses quelque peu différente de celle de l'actuel directeur général Brian Cornell, il s'agit d'une nomination interne qui ne résout pas nécessairement les problèmes de la pensée de groupe ancrée et de l'état d'esprit de repli sur soi qui affectent Target depuis des années."

Michael Lasser, analyste chez UBS:

"De nombreux acteurs du marché étaient favorables à une embauche externe, arguant que c'était le seul moyen de redynamiser ce distributeur et de relancer sa réinvention stratégique. Maintenant, avec la décision de l'entreprise d'opter pour une embauche interne, nous pensons que le marché va probablement s'interroger sur la manière dont sa trajectoire pourrait changer de manière significative."

Joe Feldman, analyste chez Telsey Advisory Group:

"Nous ne sommes pas surpris par cette nouvelle, étant donné que Fiddelke avait été préparée à devenir directrice générale, comme en témoignent ses multiples postes de direction, y compris ceux de directrice de l'exploitation et de directrice financière. Nous nous attendons à ce que la transition se déroule en douceur, même si nous ne savons pas comment Fiddelke modifiera la stratégie qu'elle a contribué à créer."