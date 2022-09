BOIRON : Résultats du premier semestre 2022

(Données ayant fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes)

Le Conseil d'Administration des Laboratoires BOIRON, réuni le 7 septembre 2022, a établi les comptes sociaux et consolidés semestriels au 30 juin 2022.

en milliers d'euros 2022 2021 Variation Chiffre d'affaires (1) 256 762 189 931 +35,2% (2) Résultat opérationnel 19 994 -11 039 N/A Résultat net - part du Groupe 12 524 -9 514 N/A Capacité d'autofinancement (3) 21 293 -2 835 N/A Investissements nets 11 424 9 467 +20,7% Trésorerie nette 242 831 212 131 +14,5%

(1) Les principales informations sur les variations du chiffre d'affaires semestriel ont fait l'objet d'un avis financier le 21 juillet 2022 ( https://www.boironfinance.fr/communiques/chiffre-d-affaires ).

(2) +32,0% à taux de change constant.

(3) Avant produits de placement, charges de financement et impôts.

Évolution du chiffre d'affaires

Les ventes cumulées du premier semestre sont en hausse de 35,2%. La progression est de 25,2% en France, et de 47,6% à l'international où elle porte sur l'ensemble des zones géographiques et sur l'ensemble des produits. Elle se répartit de façon sensiblement égale entre les spécialités homéopathiques historiques et les nouveaux produits.

Les ventes de nouveaux produits lancés depuis 2020 s'élèvent à environ 47 millions d'euros, contre 15 millions d'euros sur le premier semestre 2021.

Cette croissance soutenue sur l'ensemble des zones géographiques est le résultat de la résilience dont le Groupe fait preuve, fruit de la puissance de ses marques, de sa stratégie d'innovation, de la mobilisation de ses équipes et de la flexibilité de son outil industriel.

Évolution de la rentabilité

Cette progression de l'activité se traduit par une augmentation de la marge brute de 38 133 K€ sur le semestre, tant en France et aux États-Unis que dans le reste du monde, qui passe de 134 260 K€ en 2021 à 172 393 K€ en 2022.

Les charges opérationnelles ont augmenté de 7 100 K€, compte tenu principalement :

des investissements sur les dépenses de promotion, en progression de 9 220 K€, à la suite de la reprise des coûts de publicité, des frais de déplacements et d'organisation d'événements dans un contexte d'amélioration de la situation sanitaire mondiale,

et de la poursuite de la baisse des coûts de préparation et distribution, qui diminuent de 3 360 K€ suite à la réorganisation de 2021.

Le résultat opérationnel du premier semestre s'élève ainsi à 19 994 K€, en progression de 31 033 K€ par rapport à l'année précédente.

Conformément aux projections, les décaissements au titre de la réorganisation en France sur le premier semestre 2022 se sont élevés à 10 663 K€. Ce montant vient s'ajouter au 15 510 K€ déjà décaissés en 2021.

Perspectives

Dans un contexte d'inflation soutenue et de tensions sur certains approvisionnements en énergie et en matières premières, nous mettons tout en œuvre pour assurer la disponibilité de nos médicaments et de l'ensemble de notre gamme de produits.

Nous restons également vigilants sur l'évolution de la crise sanitaire mondiale, et continuons de prendre les mesures appropriées chaque fois que nécessaire.

En cumul sur l'année, nous prévoyons par rapport à 2021 une hausse du chiffre d'affaires sur l'ensemble des zones géographiques du Groupe ainsi qu'une évolution significative de la rentabilité.

Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination pour que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et de nos autres solutions de santé, afin de participer au développement d'un système de santé plus humain, plus efficient et plus durable.

Laboratoires BOIRON

Les comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes. Le rapport semestriel présentant les informations sur l'activité et les résultats du premier semestre ainsi que les perspectives 2022, a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de notre société ( https://www.boironfinance.fr/informations-financieres/donnees-semestrielles ).

Les informations complémentaires sur les résultats semestriels sont présentées dans les slides de la réunion d'information du jeudi 8 septembre 2022 et peuvent être consultées sur le site de notre société ( https://www.boironfinance.fr/informations-financieres/donnees-semestrielles ).

