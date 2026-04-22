Boiron publie rapport annuel 2025

* Boiron a publié rapport annuel 2025, marqué par croissance des ventes portée par Amérique du Nord tandis que Europe hors France recule. * Mix produits évolue vers spécialités homéopathiques et autres produits de santé, compensant baisse des médicaments à nom commun. * Rentabilité opérationnelle du groupe se redresse nettement, aidée par effet de base lié à réorganisation en France. * Stratégie se diversifie via partenariat avec Panaxia Malta dans cannabis médical, avec option de prise de contrôle majoritaire exerçable à partir de 2029 pour un montant pouvant aller jusqu’à 3 200 K€. * Perspectives 2026 liées au niveau de pathologies saisonnières, aux lancements de nouveaux produits, à évolution de contexte géopolitique. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Boiron SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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