Boiron: Pascal Houdayer nommé directeur général

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Boiron (+0,76% à 26,60 euros) annonce que son conseil d’administration, a nommé, sur proposition de Thierry Boiron, Pascal Houdayer au poste de directeur général, à compter du 1er janvier 2025. Diplômé de l’Essec, Pascal Houdayer a été directeur général d'Orveon Global, mais aussi de Naos (Laboratoire Dermatologique Bioderma, Institut Esthederm, Etat Pur), de Henkel Beauty Care. Thierry Boiron restera à ses côtés en tant que président de Boiron Developpement pour l'ensemble des orientations et décisions stratégiques.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.