BOIRON : Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

22 avril 2026

BOIRON a déposé son Rapport Financier Annuel 2025 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), le 22 avril 2026.

Ce document comprend notamment :

Ce document peut être consulté dans sa version électronique sur le site internet de la société www.boironfinance.fr , dans la rubrique Informations Financières / Données Annuelles.

Laboratoires BOIRON

Responsable de l'information financière : Pascal Houdayer

Contact information financière : Fabrice Rey

Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA

L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nGydlZRvYm2bmp2blcpsapVnb2xqmJHFamKVx5dxaJzHmm9pl2ySa52XZnJonGhv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97739-boi-220426-mise-a-disposition-du-rapport-financier-annuel-2025.pdf