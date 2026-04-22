BOIRON : Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

22 avril 2026
BOIRON a déposé son Rapport Financier Annuel 2025 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), le 22 avril 2026.
Ce document comprend notamment :
- le rapport de gestion,
- l'état de durabilité,
- le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- les comptes consolidés,
- les comptes annuels,
- les rapports des Commissaires aux comptes.
Ce document peut être consulté dans sa version électronique sur le site internet de la société www.boironfinance.fr , dans la rubrique Informations Financières / Données Annuelles.
Laboratoires BOIRON
Responsable de l'information financière : Pascal Houdayer
Contact information financière : Fabrice Rey
Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr
Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA
L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.com
- SECURITY MASTER Key : nGydlZRvYm2bmp2blcpsapVnb2xqmJHFamKVx5dxaJzHmm9pl2ySa52XZnJonGhv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97739-boi-220426-mise-a-disposition-du-rapport-financier-annuel-2025.pdf
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