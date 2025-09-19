Boiron : les revenus et les résultats semestriels progressent

(AOF) - Boiron a publié un chiffre d’affaires et des résultats du premier semestre en très nette hausse. Sur les six premiers mois de l’année, le résultat opérationnel a flambé de 221,5 %, 15,673 millions d’euros, tandis que le bénéfice net part du groupe est passé de 3,332 à 11,364 millions d’euros (+241,1 %). De son côté, le chiffre d’affaires a augmenté de 7,6 % pour s’élever à 245,647 millions d’euros.

Dans le détail, il n'a quasiment pas bougé en France (+0,1 %), alors qu'en Europe hors France, il a reculé de 3,9 % en raison de la baisse combinée des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun et des spécialités homéopathiques essentiellement en Espagne et en Italie. Enfin, en Amérique du Nord, les ventes ont bondi de 23,1 %, principalement grâce aux États-Unis avec la pathologie grippale de début 2025, tandis que dans la zone Autre Pays, les ventes ont bondi de 46 %, essentiellement en Asie et sur les spécialités homéopathiques au Brésil.

Au niveau des perspectives, le spécialiste de l'homéopathie estime que l'évolution de ses ventes annuelles dépendra du niveau de pathologies de fin d'année et du contexte géopolitique et économique international.

