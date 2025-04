Boiron: les résultats 2024 affectés par les coûts du plan de réorganisation

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe prévient que sur l'année 2025, l'évolution des ventes et de la rentabilité dépendra "du niveau de pathologies saisonnières dans les différents pays, du lancement de nouveaux produits et de l'évolution de la situation géopolitique mondiale".

Boiron souligne que la diminution du chiffre d'affaires résulte d'une baisse des volumes (-3,6%) et d'un effet défavorable des taux de change (-0,5%), atténués par un effet prix favorable (+2,9%). Cette baisse étant en partie compensé par une réduction des coûts de production industrielle, la marge brute s'améliore légèrement pour représenter 73,6% des revenus.

(AOF) - Les laboratoires Boiron publient un résultat net part du groupe 2024 en baisse de 68,4% à 11,33 millions d’euros. Le groupe spécialiste de l’homéopathie pointe l'impact des 20,47 millions d'euros de coûts et provision pour la réorganisation engagée novembre 2024 et qui entrainerait la suppression de 145 postes en France. Les décaissements liés à cette réorganisation seraient étalés sur les cinq années à venir. Le chiffre d’affaires a reculé de 1,2% à 487,55 millions d’euros.

