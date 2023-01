BOIRON : Éligibilité des titres BOIRON au PEA-PME

Le 4 janvier 2023





Les Laboratoires BOIRON confirment remplir les critères d'éligibilité(*) au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 du Code monétaire et financier.

Les titres BOIRON (FR0000061129 BOI) peuvent donc être intégrés au sein des comptes PEA-PME.







* Les sociétés sont éligibles si d'une part elles ont moins de 5 000 salariés, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliards d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros. D'autre part, ces critères sont appréciés sur la base des comptes de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux des sociétés avec lesquelles elle constitue un groupe.





Laboratoires BOIRON





Notre prochain rendez-vous :

Le 19 janvier 2023 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires 2022.

Responsable de l'information financière : Valérie Lorentz-Poinsot

Contact information financière : Fabrice Rey

Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA

L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.com

Information réglementée :

Informations privilégiées :

