BOIRON : Déclaration des droits de vote au 31 octobre 2025

Le 12 novembre 2025

Publication

du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

(articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF)

Date d'arrêt des informations Nombre total d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote



31 octobre 2025



17 545 408

Total brut de droits de vote : 17 813 427

Total net (*) de droits de vote : 17 630 294

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote (actions auto-détenues)