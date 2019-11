BOIRON : DÉCLARATION DES DROITS DE VOTE AU 31 OCTOBRE 2019

Le 8 novembre 2019

Publication

du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

(articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF)

Date d'arrêt des informations Nombre total d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote



31 octobre 2019



17 565 560

Total brut de droits de vote : 31 082 687

____________________________________



Total net (*) de droits de vote : 31 023 158



* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote (actions auto-détenues)

