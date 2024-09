Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boiron: chute des résultats au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - Boiron fait part d'un résultat net part du groupe en chute de 78,5% à 3,33 millions d'euros et d'un résultat opérationnel en baisse de 72,6% à 4,87 millions au titre du premier semestre 2024, pour un chiffre d'affaires en repli de 4,8% à 228,3 millions.



Le laboratoire explique avoir pâti d'une baisse des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun en France et des spécialités homéopathiques dans l'ensemble de l'Europe, alors que les ventes de ces dernières ont progressé en Amérique du Nord.



Conformément aux projections, les décaissements au titre de la réorganisation en France sur le premier semestre 2024 se sont élevés à 3,07 millions d'euros. L'évolution des ventes et du résultat sur l'année dépendra principalement du niveau de pathologies de fin d'année.





