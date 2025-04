Boiron: chute de 68% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Boiron publie au titre de l'année écoulée un résultat net part du groupe (RNPG) en chute de 68,4% à 11,3 millions d'euros et un résultat opérationnel en contraction de 62,8% à 15,7 millions, pour un chiffre d'affaires en diminution de 1,2% à 487,6 millions.



Le groupe spécialisé dans l'homéopathie explique cette diminution par une baisse des volumes (-3,6%) et un effet de change défavorable (-0,5%), atténués par un effet prix positif (+2,9%). À taux de change constant, son chiffre d'affaires s'est tassé de 0,7%.



Le conseil d'administration de Boiron proposera à l'assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 1,20 euro par action au titre de 2024, la mise en paiement de ce dividende devant intervenir le 5 juin.



'Sur l'année 2025, l'évolution des ventes et de la rentabilité du groupe dépendra du niveau de pathologies saisonnières dans les différents pays, du lancement de nouveaux produits et de l'évolution de la situation géopolitique mondiale', prévient-il.





Valeurs associées BOIRON 25,150 EUR Euronext Paris 0,00%