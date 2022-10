BOIRON : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022

(Données non auditées)

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR TRIMESTRE (VARIATION À TAUX COURANT)

en milliers d'euros 1 er trimestre 2 ème trimestre 3 ème trimestre 2022 2021 Var. 2022 2021 Var. 2022 2021 Var. France 77 055 51 518 +49,6% 54 283 53 412 +1,6% 58 275 58 021 +0,4% Europe (hors France) 34 476 20 039 +72,0% 26 228 22 194 +18,2% 35 744 32 226 +10,9% Amérique du Nord 28 944 17 657 +63,9% 23 282 17 723 +31,4% 29 107 23 314 +24,8% Autres pays 5 305 1 958 +171,0% 7 189 5 430 +32,4% 5 295 4 193 +26,3% Total Groupe 145 780 91 172 +59,9% 110 982 98 759 +12,4% 128 422 117 754 +9,1%

en milliers d'euros 1 er trimestre 2 ème trimestre 3 ème trimestre 2022 2021 Var. 2022 2021 Var. 2022 2021 Var. Médicaments homéopathiques à nom commun 45 516 46 352 -1,8% 43 360 47 642 -9,0% 41 081 45 840 -10,4% Spécialités homéopathiques 67 100 39 430 +70,2% 54 816 40 683 +34,7% 74 349 58 718 +26,6% Autres produits de santé* 33 164 5 390 +515,3% 12 806 10 434 +22,7% 12 992 13 196 -1,5% Total Groupe 145 780 91 172 +59,9% 110 982 98 759 +12,4% 128 422 117 754 +9,1%

* Les « autres produits de santé » incluent les produits non homéopathiques (dispositifs médicaux, compléments alimentaires, cosmétiques, phytothérapie) qui figuraient jusqu'en 2021 dans la rubrique « spécialités ».

La hausse du chiffre d'affaires enregistrée sur les premier et deuxième trimestres se poursuit sur le troisième trimestre.

En France, la baisse des ventes des médicaments homéopathiques à nom commun est compensée par la progression des ventes de spécialités homéopathiques.

Dans l'ensemble des pays, les spécialités homéopathiques poursuivent leur progression, notamment grâce à la gamme hiver.

Ce trimestre a aussi vu le lancement de deux nouveaux produits :

Boiron immuno+, complément alimentaire destiné à soutenir les défenses naturelles de l'organisme tout au long de la période hivernale grâce à une synergie de zinc, baie de sureau et baie d'aronia.

Sinuphyl ® , médicament de phytothérapie composé de cinq plantes et indiqué pour combattre la rhinosinusite aiguë non compliquée chez l'adulte, issu du partenariat avec le laboratoire allemand BIONORICA.

CHIFFRE D'AFFAIRES CUMULÉ À FIN SEPTEMBRE 2022

en milliers d'euros 2022 2021 Var. taux

courant Var. taux

constant France 189 612 162 951 +16,4% +16,4% Europe (hors France) 96 448 74 460 +29,5% +26,9% Amérique du Nord 81 334 58 694 +38,6% +23,7% Autres pays 17 789 11 581 +53,6% +42,1% Total Groupe 385 183 307 685 +25,2% +21,3%

en milliers d'euros 2022 2021 Var. taux

courant Var. taux

constant Médicaments homéopathiques à nom commun 129 957 139 834 -7,1% -8,8% Spécialités homéopathiques 196 265 138 831 +41,4% +34,8% Autres produits de santé* 58 961 29 020 +103,2% +101,7% Total Groupe 385 183 307 685 +25,2% +21,3%

* Les « autres produits de santé » incluent les produits non homéopathiques (dispositifs médicaux, compléments alimentaires, cosmétiques, phytothérapie) qui figuraient jusqu'en 2021 dans la rubrique « spécialités ».

Les ventes cumulées sont en hausse de 25,2%. La progression est de 16,4% en France, et de 35,1% à l'international où elle porte sur l'ensemble des zones géographiques et sur l'ensemble des produits. Elle se répartit de façon sensiblement égale entre les spécialités homéopathiques historiques et les nouveaux produits.

Les ventes de nouveaux produits lancés depuis 2020 s'élèvent à 61,2 millions d'euros, contre 26,8 millions l'année dernière.

Perspectives

Dans une situation d'inflation soutenue et de tensions sur certains approvisionnements en énergie et en matières premières, nous mettons tout en œuvre pour assurer la disponibilité de nos produits et limiter la hausse de nos coûts.

Nous restons également vigilants sur l'évolution de la crise sanitaire mondiale, et continuons de prendre les mesures appropriées chaque fois que nécessaire.

Sur le quatrième trimestre, nous anticipons la poursuite de la baisse des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun en France. Les ventes de spécialités homéopathiques et des autres produits de santé devraient continuer leur progression dans un contexte de reprise des pathologies hivernales.

En cumul sur l'année, nous prévoyons par rapport à 2021 une hausse du chiffre d'affaires sur l'ensemble des zones géographiques du Groupe ainsi qu'une évolution significative de la rentabilité.

Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination pour que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et de nos autres solutions de santé, afin de participer au développement d'un système de santé plus humain, plus efficient et plus durable.

Laboratoires BOIRON

Notre prochain rendez-vous : le 19 janvier 2023 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires 2022.

Responsable de l'information financière : Valérie Lorentz-Poinsot

Contact information financière : Fabrice Rey

Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA

L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ym1tZJVsY2+alpqeYpybaGeYmJlolWCUm2KVlmWck5ecmm6SnWtjmMfGZnBnnWZp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76813-boi-201022-ca-t3-22-fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com