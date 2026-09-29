BOGART : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

29 SEPTEMBRE 2026

Les résultats semestriels restent impactés par un contexte économique et géopolitique dégradé qui a pesé sur les ventes et la rentabilité du Groupe . L'EBITDA reste toutefois positif sur la période. Le Groupe a poursuivi ses actions de restructuration du réseau au premier semestre 2026 dont les effets seront plus visibles à partir du second semestre.

En M€ S1 2025 S1 2026 Chiffre d'affaires 122,6 114,1 Dont Bogart Fragrances & Cosmétiques 23,4 22,1 Dont Bogart Beauty Retail 99,2 92,0 Autres revenus [1] 4,5 3,6 Total Revenus 127,1 117,7 EBITDA [2] 10,4 7,2 Résultat opérationnel (8,5) (10,2) Résultat financier (6,0) (4,4) Impôt sur les bénéfices 0,2 0,1 Résultat net part du groupe (14,6) (14,8)

Les comptes consolidés du premier semestre 2026 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 29 septembre 2026. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes. Cependant, la publication du rapport financier semestriel 2026 est retardée, et est attendue d'ici décembre 2026, compte tenu des éléments mentionnés en page 4 du présent communiqué .

RÉSULTATS SEMESTRIELS

Dans un environnement toujours difficile, BOGART publie un chiffre d'affaires de 114,1 M€ au 30 juin 2026 contre 122,6 M€ au 30 juin 2025 en baisse de -7,4% (-5,3% à périmètre et changes constants). Cette évolution s'explique principalement par le repli de l'activité Bogart Beauty Retail (tenant compte du contexte économique et des effets périmètre) alors que Bogart Fragrances & Cosmétiques s'est maintenu à un niveau proche de l'an dernier.

La marge brute progresse légèrement à 52,2 % au 30 juin 2026 (+ 0,9 points versus 30 juin 2025), démontrant la capacité du Groupe à tenir ses marges malgré le repli des volumes.

Au 1 er semestre 2026, le Groupe a poursuivi les actions de restructuration de son réseau avec la fermeture de 26 magasins : en France (16 magasins fermés au cours du 1er semestre sur un total de 17 prévus en 2026), en Belgique (6 fermetures nettes) et en Allemagne (4 fermetures).

Les charges opérationnelles courantes s'élèvent à 56,9 M€ au 30 juin 2026 contre 57,6 M€ au 30 juin 2025. Les charges de personnel baissent à 32,2,0 M€ au 30 juin 2026 contre 33,0 M€, soit une baisse de -2,7%. Les effectifs au 30 juin 2026 sont de 1 787 salariés (contre 1 914 salariés au 30 juin 2025).

L'EBITDA [3] reste positif à 7,2 M€ (contre 10,4 M€ au 30 juin 2025). L'EBITDA de Bogart Fragrances et Cosmétiques progresse légèrement à 3,3 M€ au 30 juin 2026, grâce aux performances des nouvelles lignes de parfums de niche dont Aholic et Stendhal (il était de 2,8 M€ au 30 juin 2025). L'EBITDA de Bogart Beauty Retail est de 1,9 M€ (à comparer à 5,8 M€ au 30 juin 2025) et devrait s'améliorer au second semestre avec les effets des mesures de restructuration.

Le résultat opérationnel est de (10,2) M€ au 30 juin 2026 contre (8,5) M€ au 30 juin 2025. Il intègre notamment (15,0) M€ de dotations aux amortissements et provisions et une charge non courante de (2,6) M€ (dont (2,1) M€ liées aux mesures de restructurations du réseau au 1er semestre).

Le résultat financier s'améliore à (4,4) M€ au 30 juin 2026 contre (6,0) M€ un an plus tôt (qui était pénalisé par des pertes de changes latentes).

Après prise en compte de l'impôt (0,1 M€), le résultat net est stable à (14,8) M€ au 30 juin 2026.

STRUCTURE FINANCIERE

Au 30 juin 2026, les capitaux propres de BOGART s'élèvent à 44,3 M€ au 30 juin 2026 contre 57,4 M€ au 31 décembre 2025 (après prise en compte du résultat semestriel).

Les flux de trésorerie d'exploitation ressortent à (25,0) M€ au 30 juin 2026, contre (22,2) M€ au 30 juin 2025, tenant compte d'un accroissement ponctuel du Besoin en Fonds de Roulement (hausse de 26,5 M€ au 1er semestre 2026).

Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements sont restés contenus à (1,0) M€ (contre (1,9) M€ au 30 juin 2025).

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financements s'élèvent à (11,6) M€ au 30 juin 2026 (contre (6,8) M€ au 30 juin 2025) et tiennent compte des remboursements d'emprunts et dettes locatives de la période.

Au final, le Groupe affiche une trésorerie brute de 12,9 M€ au 30 juin 2026 (contre 36,7 M€ au 31 décembre 2025). Pour mémoire, la trésorerie est traditionnellement plus élevée en fin d'année compte tenu de la saisonnalité de l'activité du Groupe .

Au 30 juin 2026, les emprunts et dettes financières (hors dettes locatives IFRS16 de 117,5 M€) [4] s'élèvent à 102,8 M€ (contre 87,9 M€ au 31 décembre 2025).

L'endettement financier net [5] s'établit à 89,9 M€ au 30 juin 2026. A la date de clôture, des discussions se poursuivent avec les établissements prêteurs et devraient aboutir d'ici fin 2026/début 2027 sur un accord de restructuring de la dette bancaire de la société.

PERSPECTIVES

Sur l'activité Bogart Beauty Retail , dans un contexte toujours fragile pour la reprise de la consommation, les actions de réorganisation menées sur le réseau vont continuer à produire leurs effets sur la rentabilité au second semestre, et surtout en 2027.

Sur l'activité Fragrances & Cosmétiques , et malgré le contexte, le Groupe reste confiant sur une bonne dynamique de croissance du chiffre d'affaires au second semestre, portée par les lancements de nouveaux produits, l'élargissement du réseau de partenaires et l'attractivité des produits haut de gamme, qui soutient la stratégie de premiumisation du Groupe. BOGART rappelle que son activité est caractérisée par une saisonnalité marquée, avec une contribution plus importante du second semestre, notamment portée par les périodes de fêtes de fin d'année.

Au second semestre, le Groupe prévoit de nombreuses nouveautés sur ses marques : sur Stendhal, le lancement de 2 lignes capillaires et 1 Soin anti-rides performance « Recette Merveilleuse », des nouveautés pour la peau chez Méthode Jeanne Piaubert, la sortie d'un nouveau parfum Carven (« Absolu » pour homme) ainsi que des nouveautés pour April (2 nouveautés de Noël (XMAS)).

Enfin, les négociations exclusives entre David Konckier et le Groupe Marionnaud [6] se poursuivent. Si celles-ci aboutissent, ce réseau pourrait offrir un nouveau relais de croissance pour les marques du Groupe.

REPORT DE LA COMMUNICATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2026

Le Président du Groupe Opsione (non-signataire du mandat BOGART SA) et le Président du groupe BOGART SA, se sont associés à titre personnel en juillet 2026 dans le cadre de la création d'une société BEHN SA avec respectivement 20% et 80% du capital de cette société qui s'élève à 12 000 €. Cette société a été créée dans la perspective d'un projet d'acquisition non encore finalisé à ce jour.

Le cabinet Opsione étant co-commissaire aux comptes de la société BOGART SA (représenté par Monsieur Aurélien Danis) au côté de son confrère le cabinet AUDIT BM & Associés (représenté par Monsieur Romain Vernhes), le cabinet Opsione pour des raisons déontologiques liées à la notion d'apparence d'indépendance a décidé de remettre sa démission de son mandat de commissaire aux comptes.

Cette position n'a aucun lien avec l'arrêté des comptes semestriels au 30 juin 2026 de la société BOGART. Pour autant, les délais légaux de remplacement du cabinet Opsione étant de l'ordre de 60 jours, la société a décidé d'émettre dans un premier temps un communiqué financier indiqué ci-dessus reprenant les principaux agrégats du groupe au 30 juin 2026.

Le rapport financier semestriel (RFS) accompagné de l'attestation du nouveau collège des commissaires aux comptes sera en conséquence communiqué d'ici décembre 2026.

www.groupe-bogart.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

RELATIONS PRESSE

MANON CLAIRET

MCLAIRET@ACTUS.FR / TÉL. : 01 53 67 36 73

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

RELATIONS INVESTISSEURS

ANNE-PAULINE PETUREAUX

APETUREAUX@ACTUS.FR / 01 53 67 36 72

ANNEXE

Indicateurs Alternatifs de Performance (réconciliation)

Marge brute (M€) S1 2025 S1 2026 Chiffre d'affaires 122,6 114,1 - Achats consommés 59,7 54,5 = Marge brute 62,9 59,6

Résultat opérationnel courant (M€) S1 2025 S1 2026 Résultat opérationnel (8,5) (10,2) + Autres charges non courantes 3,5 2,9 - Autres produits non courants 0,6 0,3 = Résultat opérationnel courant (5,6) (7,6)

EBITDA (M€) S1 2025 S1 2026 Résultat opérationnel (8,5) (10,2) +CVAE - - +Dotations aux amortissements nettes de reprises de provisions 16,0 14,8 + Autres produits (charges) opérationnels non courants 2,9 2,6 = EBITDA 10,4 7,2

EBITDA Hors IFRS 16 (M€) S1 2025 S1 2026 Résultat opérationnel (8,5) (10,2) +CVAE - - +Dotations aux amortissements nettes de reprises de provisions 16,0 14,8 + Autres produits (charges) opérationnels non courants 2,9 2,6 Loyers 13,5 12,8 = EBITDA hors IFRS 16 (3,1) (5,6)

Endettement financier net (M€) S1 2025 S1 2026 Emprunts et dettes financières à long terme 63,8 15,3 Emprunts et dettes financières à court terme 10,3 61,4 + concours bancaires courants 19,0 26,1 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 19,0 12,9 = Dette financière nette 74,1 89,9

Endettement financier net IFRS 16 (M€) S1 2025 S1 2026 Dette financière nette 74,1 89,9 + Dette locative 124,9 117,5 = Dette financière nette IFRS 16 199,0 207,4

[1] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

[2] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents

[3] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents

[4] Emprunts et dettes financières long terme + Emprunts et dettes financières court terme + concours bancaires – dettes locatives IFRS16

[5] Endettement financier net = emprunts et dettes financières + concours bancaires – trésorerie disponible (hors dettes locatives IFRS16)

[6] Cf communiqué du 6 juillet 2026