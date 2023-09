BOGART : Résultats semestriels 2023 : EBITDA en croissance de +7,1% - Résultat opérationnel en forte amélioration tenant compte des mesures de réorganisation stratégique sur le réseau

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 28 septembre 2023

Résultats semestriels 2023

EBITDA en croissance de +7,1%

Résultat opérationnel en forte amélioration tenant compte des mesures de réorganisation stratégique sur le réseau

Perspectives de croissance et de redressement de la rentabilité confirmées

BOGART enregistre une nette amélioration de ses résultats au 1 er semestre 2023. Le chiffre d'affaires ressort en progression de +5,0% et l'EBITDA de +7,1%, malgré un contexte toujours inflationniste. Des actions d'optimisation stratégique du réseau en France et en Belgique ont été menées au cours du 1 er semestre 2023, et sont toujours en cours, portant sur la fermeture progressive de 26 magasins au global sur les deux pays. Avec un périmètre optimisé, BOGART entend afficher sur 2023 une progression de son chiffre d'affaires et un fort redressement de sa rentabilité.

en M€ S1 2022 S1 2023 Var. % Chiffre d'affaires 131,0 137,6 +5,0% Dont Bogart Fragrances & Cosmetiques 24,3 25,1 +3,3% Dont Bogart Beauty Retail 106,7 112,5 +5,4% Autres revenus [1] 5,9 5,8 -1,7% Total Revenus 136,9 143,4 +4,8% EBITDA [2] 14,1 15,1 +7,1% Résultat opérationnel (6,2) (3,1) ns Résultat financier (2,1) (3,6) ns Impôt sur les bénéfices (0,5) (0,6) ns Résultat net part du groupe (8,7) (7,2) ns

Les comptes consolidés du premier semestre 2023 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 27 septembre 2023. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes.

Activité et Résultats

Au terme de ce 1 er semestre 2023, BOGART publie un chiffre d'affaires consolidé de 137,6 M€, en hausse de +5,0% par rapport au 1 er semestre 2022 (+7,9% à périmètre et change constants), tiré en particulier par l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques qui bénéficie en particulier du succès des ventes des marques Jacques Bogart, Piaubert et Stendhal. A noter que le chiffre d'affaires du semestre tient compte d'un effet périmètre de 2,2 M€ lié aux mesures de réorganisation.

Les charges de personnel progressent très légèrement (+1,5%) à 35,9 M€ sur ce 1 er semestre 2023 contre 35,3 M€ au 1 er semestre 2022. Elles tiennent compte des effets des revalorisations salariales automatiques en Belgique alors que les mesures de réorganisation stratégiques menées en France et en Belgique seront visibles essentiellement au 2 nd semestre (pour mémoire en France le PSE concernait la fermeture de 17 magasins associant 50 suppressions de postes). Au 30 juin 2023, l'effectif de BOGART passe à 2 193 contre 2 220 au 30 juin 2022.

Les autres charges courantes sont en hausse de +8,4% à 26,7 au 1 er semestre 2023 contre 24,7 M€ au 1 er semestre 2022 dans un contexte inflationniste.

L'EBITDA [3] ressort à 15,1 M€ contre 14,1 M€ au 1 er semestre 2022, en hausse de +7,1%. L'EBITDA de l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques s'améliore fortement, passant de 3,4 M€ à 5,6 M€ (avec une bonne dynamique en Asie, Europe et Amérique Latine). L'EBITDA de Bogart Beauty Retail , ressort à 7,7 M€ (contre 8,9 M€ au 30 juin 2022) et tient compte d'un effet périmètre (impact IFRS 16 lié à la prise en compte des fermetures du réseau de magasins en France et en Belgigue) et d'un effet change, en particulier en Israël (0,3 M€). A noter qu'hors IFRS 16, l'EBITDA s'améliore de +0,6 M€ (-5,1 M€ versus -5,7 M€ au 30 juin 2022).

Le résultat opérationnel s'améliore fortement à (3,1) M€ contre (6,2) M€ au 30 juin 2022. Il intègre (16,8) M€ de dotations aux amortissements et provisions, en baisse de 1,5 M€ par rapport au 1 er semestre 2022, et une charge non courante de (1,3) M€, liée à la restructuration de la Belgique pour 1,1 M€ (associant un plan de départ volontaire) et une provision additionnelle de 0,2 M€ pour la restructuration de la France. A noter que l'ensemble des coûts lié aux réorganisations menées dans le réseau en France et en Belgique ont été engagés à fin juin 2023 (pour rappel la société avait provisionné la quasi-totalité des coûts de réorganisation de la France sur l'exercice précèdent).

Après prise en compte du résultat financier de (3,6) M€ (en baisse de 1,5 M€ lié à la remontée des taux des intérêts sur les dettes locatives en application de la norme IFRS 16, sans impact cash) et d'une charge d'impôts de (0,6) M€, le résultat net part du Groupe ressort à (7,2) M€ au 30 juin 2023 contre (8,7) M€ au 30 juin 2022.

Une structure financière toujours solide

Au 30 juin 2023, les capitaux propres de BOGART s'élèvent à 75,4 M€ contre 87,2 M€ au 31 décembre 2022 après rachat d'actions propres (0,3 M€) et prise en compte du résultat semestriel.

La capacité d'autofinancement progresse à 12,4 M€ au 30 juin 2023 contre 11,8 M€ au 30 juin 2022.

Le BFR enregistre une hausse saisonnière de 32,1 M€ au 30 juin 2023, contre 35,3 M€ au 30 juin 2022, qui s'explique par une forte baisse des dettes fournisseurs (-12,1 M€) et des dettes d'exploitation (incluant notamment un remboursement de dettes fiscales pour 7 M€) alors que le poste clients est en très légère hausse. Le BFR a vocation à s'améliorer au 2 nd semestre par rapport au 30 juin.

Les investissements se sont élevés à 1,7 M€ au 30 juin 2023 (rénovation de magasins) contre 2,6 M€ au 30 juin 2022, un niveau conforme aux standards du Groupe.

La société a par ailleurs remboursé 19,7 M€ d'emprunts (14,5 M€ de dettes locatives et 5,2 M€ d'emprunts bancaires) sur la période.

Au final, le Groupe affiche une trésorerie brute de 27,3 M€ au 30 juin 2023 (contre 69,2 M€ au 31 décembre 2022). Le Groupe rappelle que, compte tenu de la saisonnalité habituelle, la trésorerie est toujours plus élevée en fin d'année. À noter que le Groupe a distribué un dividende de 0,18 € par action le 7 juillet 2023, post-clôture, soit un montant total versé de 2,6 M€.

Enfin, les emprunts et dettes financières (hors dettes locatives IFRS16 de 112,8 M€) baissent à 78,0 M€ au 30 juin 2023 contre 81,6 M€ au 31 décembre 2022.

Confirmation des objectifs de croissance de chiffre d'affaires et de progression de la rentabilité sur l'exercice

Bogart confirme une ambition de croissance de ses deux activités au 2 nd semestre 2023.

La forte dynamique de lancements du 2 nd semestre soutiendra pleinement l'activité de la division Bogart Fragrances & Cosmétiques . Pour rappel, la marque Jacques Bogart lancera un nouveau parfum Silver Scent et Carven un nouveau duo masculin/féminin (Carven c'est Paris La Nuit). Stendhal lancera également la ligne Rosis Delicatea dédiée aux peaux sensibles et envisage l'élargissement de sa distribution à de nouveaux territoires.

L'activité Bogart Beauty Retail devrait retrouver une meilleure dynamique avec les réorganisations de périmètre toujours en cours. Pour rappel, cette activité est traditionnellement plus profitable au 2 nd semestre. La Belgique bénéficiera également d'un plan de redynamisation avec une évolution significative de l'offre de l'enseigne April.

Au final, le Groupe confirme donc son ambition d'un chiffre d'affaires annuel en croissance sur l'exercice et d'un fort redressement de sa rentabilité.

Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2023

BOGART annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2023. Ce document est consultable en ligne sur son site internet : www.groupe-bogart.com

Eligibilité de BOGART au PEA et PEA-PME

BOGART confirme son éligibilité au dispositif PEA et PEA-PME, conformément au Décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l'application de l'article 70 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant les critères d'éligibilité des entreprises au PEA-PME.

En conséquence, les actions Jacques Bogart (FR0012872141 JBOG) peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le Plan d'Epargne en Actions (PEA) traditionnel. Sont éligibles, les sociétés de moins de 5 000 salariés dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1,5 milliard d'euros ou dont le total de bilan est inférieur à 2 milliards d'euros.

Prochain rendez-vous

Bogart publiera son chiffre d'affaires du 3 ème trimestre le 16 novembre 2023

ANNEXE

TABLEAU DE PASSAGE EBITDA/RESULTAT OPERATIONNEL

Données en M€ - normes IFRS S1

2022 S1

2023 EBITDA 14,1 15,1 CVAE -0,1 -0,1 Dotations aux amortissements nettes de reprises de provisions -18,4 -16,8 Autres produits (charges) opérationnels non courants -1,8 -1,3 Résultat opérationnel -6,2 -3,1

[1] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

[2] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents

