BOGART : RÉSULTATS ANNUELS 2024

BOGART publie des résultats 2024 résilients dans un contexte global de marché moins porteur, particulièrement en France. L'EBITDA du Groupe reste proche de celui de l'an dernier à 42 M€, en très léger repli de -2,3%. La structure financière du Groupe est toujours solide et saine.

En M€ 2023 2024 Var. % Chiffre d'affaires 292,4 288,8 -1,2% Dont Bogart Fragrances & Cosmétiques 56,4 55,1 -2,3% Dont Bogart Beauty Retail 236,0 233,7 -1,0% Autres revenus 1 12,4 10,3 -16,9% Total Revenus 304,8 299,1 -1,9% EBITDA 2 42,8 41,8 -2,3% EBITDA (hors IFRS 16) 16,0 15,3 -4,4% Résultat opérationnel 11,7 8,7 -25,6% Résultat financier (6,9) (7,6) n.s Impôt sur les bénéfices (1,0) (1,5) n.s Résultat net part du groupe 3,8 (0,4) n.s

Les comptes consolidés 2024 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 29 avril 2025. Les comptes ont fait l'objet d'un audit légal par les Commissaires aux comptes. Le rapport financier annuel sera publié au plus tard le 30 avril 2025.

DES RÉSULTATS RESILIENTS - BONNE MAÎTRISE DES CHARGES OPÉRATIONNELLES

Le chiffre d'affaires 2024 s'élève à 288,8 M€ en léger repli de -1,2% à changes courants (et constants) par rapport à 2023, malgré le repli de la France (-7 M€). La marge brute 3 ressort à 152,1 M€ au 31 décembre 2024, contre 153 M€ au 31 décembre 2023. Le taux de marge ressort à 52,8 % en 2024, versus 52,3 % un an plus tôt, illustrant la très bonne tenue des marges.

Les charges opérationnelles courantes sont restées bien maîtrisées et baissent de -1,9% sur la période (120,7 M€). Les charges de personnels s'élèvent à 68,1 M€ au 31 décembre 2024 contre 67,0 M€ au 31 décembre 2023, en très légère hausse de +1,6%. Elles tiennent compte de l'intégration de Rose & Marius sur une année pleine ainsi que le rachat du réseau Gabriel en Allemagne. Les autres charges courantes baissent de -6,0% à 52,6 M€, à comparer à

56,0 M€ au 31 décembre 2023 en lien avec l'évolution du périmètre de magasins (3 fermetures à Dubaï notamment).

L'EBITDA 4 ressort comparable à l'an dernier, à 41,8 M€ versus 42,8 M€ au 31 décembre 2023. Il tient compte de la progression de l'EBITDA du pôle Bogart Beauty Retail à la suite des mesures de réorganisation du Groupe (28,2 M€ au 31 décembre 2024 vs. 27,3 M€ au 31 décembre 2023) qui a partiellement compensé le repli de Fragrance & cosmétiques (9,6 M€ vs. 11,5 M€ au 31 décembre 2023) lié à la France (-1,3 M€) et au reste de l'Europe (-1,4 M€).

Hors IFRS 16, l'EBITDA consolidé ressort à 15,3 M€ au 31 décembre 2024 (contre 16,0 M€ au 31 décembre 2023).

Le résultat opérationnel courant s'élève à 11,4 M€ au 31 décembre 2024 contre 12,5 M€ au 31 décembre 2023.

Le résultat opérationnel s'élève à 8,7 M€ au 31 décembre 2024, à comparer à 11,7 M€ au 31 décembre 2023. Il intègre une charge non courante de (3,8) M€ liée aux restructurations de la Belgique et de la France et au recentrage de l'activité en Espagne (pour 1,0 M€) compensée par un produit de cession d'immeuble 5 de 2,4 M€ et un abandon de créance de 1,5 M€. Les dotations aux amortissements et provisions (hors stocks) sont stables à 32,0 M€ au 31 décembre 2024. A noter que l'an dernier, le Groupe bénéficiait d'un produit de cession d'actifs immobiliers de 6,6 M€.

Après prise en compte du résultat financier (7,6) M, dont (4,6) M€ au titre de la norme IFRS 16, et une charge d'impôt de 1,5 M€, le résultat net s'établit à (0,4) M€ au 31 décembre 2024.

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE TOUJOURS SOLIDE

Au 31 décembre 2024, les capitaux propres part du groupe de BOGART s'élèvent à 81,6 M€ contre 84,3 M€ au 31 décembre 2023 (après rachat d'actions propres pour 0,2 M€, comptabilisation d'un dividende de 2,9 M€ et prise en compte du résultat de l'exercice).

Les flux de trésorerie d'exploitation ressortent à 32,7 M€ à comparer à 16,1 M€ au 31 décembre 2023, grâce à une très bonne maîtrise du BFR (qui a baissé de 0,5 M€ en 2024, à comparer à une hausse de 17,6 M€ en 2023).

Les flux nets d'investissements ressortent à (6,1) M€ tenant compte des variations de périmètre de la période pour (2,2) M€ (entrée dans le périmètre de Rose et Marius et de 9 nouvelles parfumeries indépendantes en Allemagne (Gabriel) intégrées au réseau HC Parfumerie partiellement compensées par la cession du fonds de commerce COSMEFAB), des investissements corporelles (rénovations de magasins) et du produit de cession d'immeuble évoqué plus haut.

Sur la période, Bogart a obtenu pour 2,2 M€ de nouveaux emprunts (et procédé au tirage de 5 M€ sur son « Credit Revolving Facility »). Le Groupe a remboursé 44,8 M€ d'emprunts et de dettes financières (dont 11,1 M€ d'emprunts bancaires, le reste étant de la dette locative au titre de l'application de la norme comptable IFRS 16).

Le Groupe affiche une trésorerie brute de 32,1 M€ au 31 décembre 2024 contre 42,8 M€ au 31 décembre 2023.

Les emprunts et dettes financières (hors dettes locatives IFRS16 de 135,3 M€) s'élèvent à 76,5 M€ au 31 décembre 2024 contre 80,8 M€ au 31 décembre 2023. L'endettement net 6 s'établit à 33,3 M€ au 31 décembre 2024 contre 27,6 M€ au 31 décembre 2023 (taux d'endettement net de 40,8% des capitaux propres).

POURSUITE DE LA STRATÉGIE D'ACCROISSEMENT DES MARGES ET D'ÉFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE DU RÉSEAU

Bogart poursuivra en 2025 ses efforts sur l'accroissement de ses marges et privilégier ainsi un chiffre d'affaires à plus forte valeur ajoutée.

Dans un contexte d'incertitudes macroéconomiques qui pourraient avoir un impact sur l'évolution de l'activité Bogart Beauty Retail , le Groupe restera attentif à son réseau de magasins en France et en Belgique.

Sur l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques , BOGART lancera un grand nombre d'innovations sur la plupart des marques du Groupe à l'occasion des 50 ans de la création de la maison Jacques Bogart :

3 lancements majeurs sur la marque PARFUMS JACQUES BOGART dont une collection de 7 fragrances exclusives à des prix accessibles ;

7 premières fragrances de la nouvelle marque de parfum d'exception « Aholic » ;

Un nouveau parfum « Carven pour Elle » de la marque Carven, décliné dans 3 tailles ;

Un nouveau parfum « Noir Onyx » par Ted Lapidus.

Du côté des cosmétiques, Stendhal poursuivra le déploiement de sa ligne de soins ultra premium « Divine Alba » et lance une nouvelle marque de soins capillaires (haircare) alors que Méthode Jeanne Piaubert, APRIL et Close poursuivront leurs développements avec plus de 30 nouveautés.

Enfin, ROSE ET MARIUS, après une année de développement de nouveaux produits sous l'égide de BOGART, lancera 3 nouveaux parfums et une évolution significative de ses packagings.

A noter enfin que le Groupe reste toujours à l'écoute d'éventuelles opportunités de croissance externe ciblées sur son réseau de magasins en Europe.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

BOGART PUBLIERA SON CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL LE 24 JUILLET 2025, APRES BOURSE

ANNEXE

TABLEAU DE PASSAGE EBITDA/RESULTAT OPERATIONNEL

Données en M€ - normes IFRS 2023 2024 EBITDA * 42,8 41,8 CVAE -0,1 - Dotations aux amortissements nettes de reprises de provisions -29,7 (31,1) Autres produits (charges) opérationnels non courants (1,3) (2,0) Résultat opérationnel 11,7 8,7

*L'Ebitda (Hors IFRS 16) est passé de 16 M€ en 2023 à 15,3 M€ en 2024

COMPTE DE RESULTAT

31.12.2024 31.12.2023 Chiffre d'affaires 288 852 292 402 Autres produits des activités ordinaires 803 1 044 Autres produits 11 626 14 406 Matières premières, marchandises et consommables utilisés (136 699) (139 423) Charges de personnel (68 088) (66 997) Impôts et taxes (442) (834) Dotations aux amortissements et provisions (32 064) (32 097) Autres charges (52 594) (55 979) Activité abandonnée (1 014) (2 329) Autres charges opérationnelles non courantes (6 597) (6 933) Autres produits opérationnels non courants 4 956 8 426 Résultat opérationnel 8 739 11 686 Produits financiers 1 041 722 Coût de l'endettement financier brut (9 355) (7 401) Coût de l'endettement financier net (8 314) (6 679) Autres produits et charges financières 683 (186) Résultat financier (7 631) (6 865) Société mise en équivalence (14) 71 Provision écart d'acquisition - (72) Résultat avant impôt 1 094 4 820 Impôts sur les bénéfices (1 464) (1 040) Résultat net de l'ensemble consolidé (370) 3 780 Part des intérêts minoritaires (71) - Résultat net part du groupe (441) 3 780 Résultat par action publié (en euros) (0,0281) 0,2576

BILAN

Actif 31.12.2024 31.12.2023 Actif non courant Ecarts d'acquisition 33 897 31 863 Immobilisations incorporelles 9 286 8 495 Immobilisations corporelles 148 671 126 574 Participations dans des sociétés associées et des coentreprises 221 - Immobilisations financières 3 685 3 745 Actifs d'impôts différés 8 684 8 837 Total Actif non courant 204 444 179 514 Actif courant Stocks et en-cours 114 971 110 600 Créances clients et comptes rattachés 20 791 20 586 Autres créances et comptes de régularisation 15 281 14 357 Trésorerie et équivalents de trésorerie 43 200 53 202 Impôt sur les résultats - - Total Actif courant 194 243 198 745 TOTAL ACTIF 398 687 378 259

Passif 31.12.2024 31.12.2023 Capitaux propres (part du groupe) Capital social 1 196 1 195 Réserves 80 879 79 326 Résultat de l'exercice (441) 3 780 Total capitaux propres 81 634 84 301 Intérêts minoritaires 231 - Total Capitaux Propres 81 865 84 301 Passif non courant Provisions pour charges à plus d'un an 1 964 2 174 Emprunts et dettes financières à plus d'un an 54 281 59 223 Dettes de location à plus d'un an 105 179 85 759 Total passif non courant 161 424 147 156 Passif courant Provisions pour charges 499 2 128 Emprunts et dettes financières à moins d'un an 11 074 11 213 Dettes de location à moins d'un an 30 133 25 304 Concours bancaires 11 142 10 412 Fournisseurs et comptes rattachés 73 145 65 791 Autres dettes et comptes de régularisation 29 405 31 954 Impôt sur les résultats - - Total passif courant 155 398 146 802 TOTAL DU PASSIF 398 687 378 259

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

31.12.2024 31.12.2023 FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE Résultat net des sociétés intégrées avant impôts 1 094 4 820 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : Amortissements et provisions 30 149 29 720 Abandon compte courant (1 500) - Coût de l'endettement 4 647 4 068 Part des minoritaires (71) Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence 14 335 Elimination des résultats de cessions d'immobilisations (901) (4 251) Variation d'impôt sur le résultat (1 315) (952) Capacité d'autofinancement des sociétés intégrées 32 117 33 740 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 558 (17 634) Flux net de trésorerie générée par l'activité 32 675 16 106 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions Immobilisations incorporelles et fonds de commerce (1 222) (610) Immobilisations corporelles (5 063) (4 801) Remboursement / (augmentation) d'immobilisations financières 76 313 Actifs financiers courants et non courants

Cessions - - Cession des immobilisations corporelles 2 350 - Cession des immobilisations incorporelles - - Cession des actifs financiers non courants

Cession des actifs financiers courants

Incidence des variations de périmètre -

-

(2 235) -

-

6 778 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (6 094) 1 680 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Actions propres (233) (418) Nouveaux emprunts 7 200 8 000 Augmentation de capital - - Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (2 930) (2 644) Intérêts minoritaires - - Remboursements d'emprunts et dettes locatives (38 881) (38 824) Flux de trésorerie lié aux opérations de financement (34 844) (33 886) Incidence des variations de cours des devises (2 469) (1 379) Trésorerie d'ouverture 42 790 60 269 Trésorerie de clôture 32 058 42 790 Variation de trésorerie (10 732) (17 479)

1 Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

2 EBITDA = Résultat Opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnelles non récurrents

3 Chiffre d'affaires - achats matières premières, marchandises et consommables

4 EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents

5 Fin décembre 2024, la société SFFC a cédée à la société COSMEFAB son fonds de commerce ainsi que l'ensemble immobilier à usage industriel situé à Mourenx (64). Ces deux sociétés étaient liées jusqu'à cette date par un contrat de location gérance pour l'exploitation de ce site. Simultanément, la société Bogart SA est entrée dans le capital de la société COSMEFAB à hauteur de 33,3%.

6 Endettement net = emprunts et dettes financières - trésorerie disponible (hors dettes locatives IFRS16)