BOGART : RÉSULTATS ANNUELS 2023 : CONSOLIDATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES - PROGRESSION À DEUX CHIFFRES DE L'EBITDA (+10,3%) - TRÈS FORTE AMÉLIORATION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL ET RÉSULTAT NET BÉNÉFICIAIRE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

29 AVRIL 2024

RÉSULTATS ANNUELS 2023 :

CONSOLIDATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PROGRESSION À DEUX CHIFFRES DE L'EBITDA (+10,3%)

TRÈS FORTE AMÉLIORATION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

ET R É SULTAT NET B É N É FICIAIRE

SITUATION FINANCIÈRE TOUJOURS SOLIDE

Au terme de l'exercice 2023, BOGART affiche une très nette amélioration de ses résultats, conformément aux objectifs fixés. Les actions menées avec succès sur le réseau en France et en Belgique ont porté leurs fruits et ont permis au Groupe d'afficher un EBITDA en hausse de +10,3% et un résultat net bénéficiaire. En parallèle, la situation financière du Groupe reste saine et solide.

En M€ 2022 2023 Var. % Chiffre d'affaires 291,2 292,4 +0,4% Dont Bogart Fragrances & Cosmetiques 54,9 56,4 +2,7% Dont Bogart Beauty Retail 236,3 236,0 -0,1% Autres revenus [1] 11,9 12,4 +4,2% Total Revenus 303,1 304,8 +0,6% EBITDA [2] 38,8 42,8 +10,3% EBITDA (hors IFRS 16) 9,5 16,0 +68,4% Résultat opérationnel (5,4) 11,7 ns Résultat financier (4,0) (6,9) ns Impôt sur les bénéfices 0,1 (1,0) ns Résultat net part du groupe (10,4) 3,8 ns

Les comptes consolidés 2023 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 29 avril 2024. Les comptes ont fait l'objet d'un audit légal par les Commissaires aux comptes. Le rapport financier annuel sera publié au plus tard le 30 avril 2024.

EBITDA en progression de +10,3 % - Résultat net positif

BOGART publie un chiffre d'affaires de 292,4 M€, comparable à celui de l'an dernier, tenant compte d'effets de périmètre (réorganisations stratégiques opérées en 2022 sur le réseau en France et en Belgique et recentrage de la filiale espagnole) et de change, notamment en Israël. À périmètre et changes constants, le chiffre d'affaires 2023 est en croissance de +5,4%.

La marge brute [3] ressort à 153,0 M€ au 31 décembre 2023, contre 150,0 M€ en 2022, en progression de +3 M€ sur un an grâce à une évolution favorable du mix produit.

Les charges de personnel sont en baisse de -4,7% et s'élèvent à 67,0 M€, à comparer à 70,3 M€ en 2022, compte tenu des mesures de réorganisation stratégique menées en France et en Belgique et intégrant les effets des revalorisations salariales automatiques en Belgique. Au 31 décembre 2023, l'effectif de BOGART est de 2 064 personnes (contre 2 204 à fin 2022).

Les autres charges courantes restent très maîtrisées dans un contexte inflationniste et s'établissent à 56,0 M€, à comparer à 53,2 M€ sur l'exercice précèdent, en légère hausse de +5,2 %.

L'EBITDA [4] ressort en progression à deux chiffres (+10,3%) sur cet exercice 2023 et s'élève à 42,8 M€ (contre 38,8 M€ l'an dernier). Hors IFRS 16, l'EBITDA ressort à 16,0 M€ en 2023 contre 9,5 M€ en 2022, soit une progression de 68,4%.

L'EBITDA de l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques s'améliore fortement de +38,5%, passant de 8,3 M€ à 11,5 M€ (avec une bonne dynamique en Asie, Europe et Amérique Latine). L'EBITDA de Bogart Beauty Retail , ressort à 27,3 M€ (contre 26,7 M€ en 2022) et tient compte d'un effet périmètre (impact IFRS 16 lié à la prise en compte des 26 fermetures du réseau de magasins en France et en Belgigue) et d'un effet change, en particulier en Israël (0,7 M€). A noter qu'hors IFRS 16, l'EBITDA est de 3,3 M€ (versus 0 M€ en 2022).

Les dotations aux amortissements et provisions (hors stocks) s'élèvent à 32,1 M€ au 31 décembre 2023 (5,7 M€ hors IFRS 16) à comparer à 35,4 M€ en 2022 (6,7 M€ hors IFRS 16).

Le résultat opérationnel courant s'établit ainsi à 12,5 M€ en 2023 contre 3,8 M€ en 2022.

Le résultat opérationnel s'améliore très fortement à 11,7 M€ (à comparer à (5,4) M€ l'an dernier). Cette évolution s'explique principalement par une amélioration de l'activité.

Il intègre aussi une cession d'actifs immobiliers pour + 6,6 M€ (société GMPC SA) et l'arrêt de l'activité commerciale de la filiale en Espagne pour (2,3) M€, la fin des mesures de restructuration du réseau en France (cession de fonds de commerce et restructuration pour un total net de 1,6 M€) et en Belgique (plan de départ volontaire initié en 2022, poursuivi en 2023, pour un total de 2 M€) ainsi que les destructions de stocks pour 1,1 M€.

Le résultat financier ressort à (6,7) M€ contre (4,0) M€ l'an dernier (lié à la remontée des taux d'intérêts sur les dettes locatives en application de la norme IFRS 16, sans impact cash).

Après comptabilisation d'une charge d'impôts de (1,0) M€, le résultat net part du Groupe ressort en très forte amélioration à 3,8 M€ au 31 décembre 2023 contre (10,4) M€ l'an dernier

Une structure financière toujours solide

Au 31 décembre 2023, les capitaux propres de BOGART s'élèvent à 84,3 M€ contre 87,2 M€ en 2022 (après rachat d'actions propres de 0,4 M€, versement d'un dividende de 2,6 M€ et impact de la sortie de la filiale GMPC SA pour 2,3 M€)

La capacité d'autofinancement progresse à 33,7 M€ au 31 décembre 2023 contre 29,4 M€ à fin 2022.

Les flux de trésorerie d'exploitation ressortent à 16,1 M€, incluant un accroissement du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de 17,6 M€ au 31 décembre 2023, qui s'explique par une baisse des dettes d'exploitation (incluant notamment un remboursement de dettes fiscales pour 7 M€) alors que le poste clients est en légère hausse (+2 M€).

Les flux d'investissements s'élèvent à 1,7 M€ contre (3,8) M€ au 31 décembre 2022 et intègrent principalement (5,4) M€ d'investissements corporels contre (6,6) M€ l'an dernier et une variation de périmètre de +6,8 M€ (cession de la société GMPC SA).

En parallèle, Bogart a obtenu pour 8 M€ de nouveaux emprunts sur la période et procédé au remboursement de 38,8 M€ d'emprunts et de dettes financières (dont 10,3 M€ d'emprunts bancaires, le reste étant de la dette locative au titre de l'application de la norme comptable IFRS 16).

Au final, le Groupe affiche une trésorerie brute de 53,2 M€ au 31 décembre 2023 (contre 69,2 M€ au 31 décembre 2022).

Enfin, les emprunts et dettes financières (hors dettes locatives IFRS16 de 111,1 M€) baissent légèrement à 80,8 M€ au 31 décembre 2023 contre 81,6 M€ au 31 décembre 2022. Le gearing [5] ressort limité à 32,8% des capitaux propres.

Poursuite de la croissance rentable sur 2024

En 2024, Bogart entend poursuivre sa stratégie de croissance rentable portée par ses deux activés Bogart Fragrances & Cosmétiques ainsi que Bogart Beauty Retail .

Du côté des parfums, la marque Parfums Jacques Bogart va poursuivre le déploiement mondial de Silver Scent AQUA alors que Carven lancera une nouvelle eau de toilette et une nouvelle eau de Parfum « Carven C'est Paris Elixir ». TED LAPIDUS présentera également ses toutes nouvelles créations : un trio de parfums qui sera déployé pour les fêtes de fin d'année.

Du côté des marques de cosmétiques, STENDHAL innovera en révélant une nouvelle ligne de soins d'exception, Divine Alba. Les marques Méthode Jeanne Piaubert, April et Close poursuivront leur développement avec plus de 20 nouveautés dévoilées cette année.

Enfin BOGART dévoilera sa 10 ème marque à l'automne.

L'année 2024 sera également pour la maison de Haute Parfumerie « Rose et Marius » l'occasion de présenter ses premiers développements depuis son acquisition par BOGART [6] .

En 2024, Bogart déploiera la marque Rose et Marius dont il a fait l'acquisition début 2024 au travers de son réseau de distributeurs à l'international et également dans son réseau de distribution en propre.

Il est à noter que l'activité Bogart Beauty Retail démarre l'année dans de bonnes conditions.

Sur cet exercice 2024, le Groupe restera également à l'écoute de nouvelles opportunités pour poursuivre son expansion et sa conquête de parts de marchés en Europe. BOGART rappelle avoir intégré en début d'année 2024 9 nouvelles parfumeries indépendantes en Allemagne au réseau HC Parfumeries.

Au total, le Groupe compte désormais 447 magasins dont 47 en France, 91 en Allemagne, 44 en Israël, 69 en Slovaquie, 193 en Belgique et Luxembourg et 3 à Dubaï.

Prochain rendez-vous :

Bogart publiera son chiffre d'affaires semestriel le 25 juillet 2024

ANNEXE

TABLEAU DE PASSAGE EBITDA/RESULTAT OPERATIONNEL

Données en M€ - normes IFRS 2022 2023 EBITDA * 38,8 42,8 CVAE -0,1 -0,1 Dotations aux amortissements nettes de reprises de provisions -36,7 -29,7 Autres produits (charges) opérationnels non courants -7,4 (1,3) Résultat opérationnel -5,4 11,7

*L'Ebitda (Hors IFRS 16) est passé de 9,5 M€ en 2022 à 16,0 M€ en 2023

COMPTE DE RESULTAT

31.12.2023 31.12.2022 Chiffre d'affaires 292 402 291 233 Autres produits des activités ordinaires 1 044 889 Autres produits 14 406 12 741 Matières premières, marchandises et consommables utilisés (139 423) (141 119) Charges de personnel (66 997) (70 309) Impôts et taxes (834) (1 043) Dotations aux amortissements et provisions (32 097) (35 366) Autres charges (55 979) (53 200) Activité abandonnée (2 329) - Autres charges opérationnelles non courantes (6 933) (9 893) Autres produits opérationnels non courants 8 426 621 Résultat opérationnel 11 686 (5 446) Produits financiers 722 436 Coût de l'endettement financier brut (7 401) (5 277) Coût de l'endettement financier net (6 679) (4 841) Autres produits et charges financières (186) 876 Résultat financier (6 865) (3 965) Société mise en équivalence 71 87 Provision écart d'acquisition (72) (1 262) Résultat avant impôt 4 820 (10 586) Impôts sur les bénéfices (1 040) 153 Résultat net de l'ensemble consolidé 3 780 (10 433) Part des intérêts minoritaires - - Résultat net part du groupe 3 780 (10 433) Résultat par action publié (en euros) 0,2576 (0,7085) Résultat dilué par action publié (en euros) 0,2576 (0,7085)

BILAN

Actif 31.12.2023 31.12.2022 Actif non courant Ecarts d'acquisition 31 863 31 643 Immobilisations incorporelles 8 495 8 706 Immobilisations corporelles 126 574 148 426 Participations dans des sociétés associées et des coentreprises - 335 Immobilisations financières 3 745 4 058 Actifs d'impôts différés 8 837 8 375 Total Actif non courant 179 514 201 543 Actif courant Stocks et en-cours 110 600 104 116 Créances clients et comptes rattachés 20 586 18 483 Autres créances et comptes de régularisation 14 357 13 948 Trésorerie et équivalents de trésorerie 53 202 69 252 Impôt sur les résultats - 534 Total Actif courant 198 745 206 333 TOTAL ACTIF 378 259 407 876

Passif 31.12.2023 31.12.2022 Capital social 1 195 1 195 Réserves 79 326 96 434 Résultat de l'exercice 3 780 (10 433) Total capitaux propres (part du groupe) 84 301 87 196 Intérêts minoritaires - - Total Capitaux Propres 84 301 87 196 Passif non courant Provisions pour charges à plus d'un an 2 174 2 237 Emprunts et dettes financières à plus d'un an 59 223 62 245 Dettes de location à plus d'un an 85 759 104 279 Total passif non courant 147 156 168 761 Passif courant Provisions pour charges 2 128 2 466 Emprunts et dettes financières à moins d'un an 11 213 10 393 Dettes de location à moins d'un an 25 304 23 286 Concours bancaires 10 412 8 983 Fournisseurs et comptes rattachés 65 791 65 058 Autres dettes et comptes de régularisation 31 954 41 733 Impôt sur les résultats - - Total passif courant 146 802 151 919 TOTAL DU PASSIF 378 259 407 876

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

31.12.2023 31.12.2022 I- Activités Opérationnelles Résultat net avant impôts 4 820 (10 586) Dotations aux amortissements et provisions 29 720 37 953 Coût de l'endettement 4 068 2 885 Elimination des résultats de cession d'immobilisations (4 251) 189 Quote-part société mise en équivalence 335 (87) Variation d'impôt sur le résultat (952) (969) Capacité d'autofinancement 33 740 29 385 Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (17 634) (9 354) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 16 106 20 031 II - Activités d'investissement Acquisitions d'immobilisations incorporelles et fonds de commerce (610) (950) Acquisitions d'immobilisations corporelles (4 801) (5 626) Acquisition actif financier courant et non courant - - Acquisition immobilisations financiers 313 2 169 Besoin de trésorerie (investissements) (5 098) (4 407) Incidence des variations de périmètre 6 778 597 Désinvestissements 6 778 597 FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT 1 680 (3 810) III- Activités de financement Augmentation de capital - - Emissions d'emprunts et dettes financières 8 000 27 500 Remboursement d'emprunts et dettes locatives (38 824) (63 147) Action propres (418) (869) Dividendes versés (2 644) (3 386) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES FINANCEMENT (33 886) (39 902) Effets de la variation des cours de change (1 379) 211 Trésorerie à l'ouverture de l'exercice 60 269 83 739 Trésorerie à la clôture de l'exercice 42 790 60 269 Variation nette de la trésorerie (17 479) (23 470)

[1] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

[2] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents

[3] Chiffre d'affaires – achats matières premières, marchandises et consommables

[4] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents

[5] Ratio dette nette/capitaux propres

[6] Cf communiqué du 15 janvier 2024