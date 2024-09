Bogart : repli de son chiffre d'affaires semestriel

(AOF) - Au premier semestre 2024, Bogart publie un chiffre d'affaires de 134 millions d'euros, en repli de 2,6% par rapport à la même période l'an dernier, dans un environnement économique global moins porteur. II tient compte de la baisse mécanique de chiffre d'affaires de l'Espagne à la suite du changement de modèle de la filiale et de certains effets périmètres (intégration de nouveaux magasins en Allemagne et optimisation sur 3 magasins à Dubaï). A périmètre et changes constants, il ressort quasi-stable (-0,3%).

La marge brute ressort à 70,2 millions d'euros au 30 juin 2024, contre 71,4 millions d'euros au 30 juin 2023. Le taux de marge ressort à 52,3%, versus 51,9 %, illustrant la très bonne tenue des marges.

Sur ce premier semestre, l'Ebitda ressort en progression à deux chiffres (+13,9%), à 17,2 millions d'euros contre 15,1 millions d'euros au 30 juin 2023, grâce en particulier à la forte progression sur le pôle Bogart Beauty Retail (Ebitda de 9,5 millions d'euros au 30 juin 2024 à comparer à 7,7 millions d'euros au 30 juin 2023).

La perte opérationnelle diminue et s'élève à 1,2 million d'euros au 30 juin 2024 contre une perte de 3,1 millions d'euros au 30 juin 2023.

La perte nette est de 5,2 millions d'euros au 30 juin 2024 contre une perte de 7,1 millions d'euros au premier semestre 2023.

Côté perspectives, Bogart reste engagé dans la poursuite de sa stratégie de croissance rentable en 2024 portée par ses deux activités (Bogart Fragrances & Cosmétiques et Bogart Beauty Retail). La bonne dynamique de lancements de parfums et cosmétiques au second semestre soutiendra l'activité de la division Bogart Fragrances & Cosmétiques.

En parallèle, Bogart poursuit la concentration de ses efforts sur l'accroissement de ses marges sur ses pôles d'activités et continue à donner la priorité à un chiffre d'affaires à plus forte valeur ajoutée.

Le groupe reste par ailleurs toujours à l'écoute d'opportunités de croissance externe pour continuer à élargir son périmètre de magasins en Europe.

