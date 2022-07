BOGART : Forte progression de l'activité au 2ème trimestre 2022 : + 43,2 % dans un contexte perturbé

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 28 juillet 2022

Groupe Bogart (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG ), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, publie son chiffre d'affaires du 1 er semestre 2022.

Le 2 ème trimestre 2022 s'est inscrit en forte croissance de +43,2% à changes courants, tirée par la très forte progression de l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques (+79,0%). Au terme de ce 1 er semestre 2022, la division Bogart Fragrances & Cosmétiques atteint même un niveau d'activité supérieur à celui réalisé au 1 er semestre 2019, avant crise sanitaire. La division Bogart Beauty Retail bénéficie de l'élargissement du périmètre sur son chiffre d'affaires (38 magasins Nocibé en France et 70 parfumeries de la chaîne Fann en Slovaquie) et d'un effet de base favorable (le 1 er semestre 2021 était marqué par des fermetures du réseau en France, Belgique et Allemagne).

Revenus en M€ (non audités) 2021 2022 Variation

en % Chiffre d'affaires T1 48,5 55,3 +14,0% Chiffre d'affaires T2 53,3 76,3 +43,2% Bogart Fragrances & Cosmetiques [1] 8,1 14,5 +79,0% Bogart Beauty Retail [2] 45,2 61,8 +36,7% Autres revenus T2 [3] 3,4 3,8 +11,8% Chiffre d'affaires S1 101,8 131,6 +29,3% Bogart Fragrances & Cosmetiques 1 16,8 25,1 +49,4% Bogart Beauty Retail 2 85,0 106,5 +25,3% Autres revenus S1 3 6,3 6,3 - Total revenus S1 108,1 137,9 +27,6%

Très forte hausse de l'activité au 2 ème trimestre 2022

BOGART réalise au 2 ème trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 76,3 M€, en très forte croissance de +43,2%. Hors effet périmètre, la croissance est de +21,3% (+18,3% à périmètre et changes constants).

L'activité « Bogart Fragrances & Cosmétiques » réalise un chiffre d'affaires de 14,5 M€ au 2 ème trimestre 2022 contre 8,1 M€ au 2 ème trimestre 2021, en très forte progression de +79,0%.

La forte croissance des ventes est soutenue par une très bonne dynamique en Europe de l'Ouest et en Asie; le Moyen-Orient retrouve également un niveau normatif après deux années de repli. La Russie et l'Europe de l'Est restent ralenties au vu du contexte géopolitique actuel.

Les marques du Groupe ont connu un solide attrait en dehors des frontières, à l'image de Carven « C'est Paris » avec ses parfums pour homme et pour femme. La marque gagne des parts de marché en Europe de l'Ouest tout comme les marques de cosmétiques et de soins Stendhal et Méthode Jeanne Piaubert. La marque Jacques Bogart enregistre également une solide dynamique au Brésil, en Australie et en Inde portée notamment par les ventes de son parfum pour homme Silver Scent « Infinite ».

Les marques du Groupe sont également en croissance dans le réseau de magasins en propre. A noter que la marque April bénéficie du démarrage du déploiement de près de 500 nouvelles références de maquillage dans le réseau en France. La gamme sera également lancée au second semestre en Israël et en Slovaquie.

Le chiffre d'affaires de l'activité « Bogart Beauty Retail » s'élève à 61,8 M€ au 2 ème trimestre 2022 contre 45,2 M€ au 2 ème trimestre 2021, soit une forte croissance de +36,7%.

Le Groupe a bénéficié de l'élargissement de son périmètre (38 magasins Nocibé depuis octobre 2021 et 70 parfumeries de la chaîne Fann en Slovaquie depuis janvier 2022) mais constate une contraction des habitudes de consommation dans les réseaux de parfumerie sélectifs. Hors effet périmètre la croissance est de + 10,8% (+8,5% à périmètre et changes constants).

Au final, BOGART réalise un chiffre d'affaires semestriel de 131,6 M€, en forte croissance de +29,3% (+15,3 % à périmètre constant et +12,7% à périmètre et changes constants) .

Au final sur ce 1 er semestre 2022, le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse sensible mais les tensions géopolitiques et inflationnistes ont généré des hésitations d'achats en France, en Belgique et en Allemagne dans le réseau et le secteur reste également confronté à des difficultés d'approvisionnements.

Dans ce contexte, la construction progressive de l'enseigne April via l'intégration récente de nouveaux magasins en France impactera ponctuellement l'EBITDA du 1 er semestre. Toutefois, BOGART anticipe un fort rattrapage au second semestre avec un EBITDA 2022 en hausse par rapport à l'exercice 2021. Pour mémoire, l'activité Bogart Beauty Retail est historiquement plus profitable au 2 nd semestre qu'au 1 er semestre.

Un plan de lancements dynamique attendu sur le 2 ème semestre

Au second semestre 2022, BOGART va procéder à des nouveaux lancements majeurs sur ses marques.

BOGART lancera au 3 ème trimestre 2022 pour sa marque Stendhal les nouveaux produits cosmétiques « Recette merveilleuse » après une refonte complète de la ligne avec plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle.

Consécutivement, BOGART lancera un nouveau parfum féminin pour Carven et un nouveau parfum masculin pour Jacques Bogart au 4 ème trimestre 2022.

Prochain rendez-vous

Résultats semestriels 2022 : 29 septembre 2022 (après bourse)

ANNEXES

Chiffre d'affaires T2 2022 périmètre constant et changes constants

Revenus en M€ (non audités) 2021 2022 Var. en % Chiffre d'affaires T2 52,6 62,2 +18,3% Bogart Fragrances et Cosmétiques 8,1 13,9 +71,6% Bogart Beauty Retail 44,5 48,3 +8,5% Autres revenus T2 3,4 3,8 +11,8% Total revenus T2 56,0 66,0 +17,9%

Chiffre d'affaires S1 2022 périmètre constant et changes constants

Revenus en M€ (non audités) 2021 2022 Var. en % Chiffre d'affaires S1 100,3 113,0 +12,7% Bogart Fragrances et Cosmétiques 16,8 24,3 +44,6% Bogart Beauty Retail 83,5 88,7 +6,2% Autres revenus S1 6,3 6,3 - Total revenus S1 106,6 119,3 +11,9%

[1] Division Marques Parfums / Cosmétiques

[2] Division Boutiques en propre

[3] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

