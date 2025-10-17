BOGART : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01/09/2025 AU 30/09/2025

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 17 octobre 2025
|
COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL
du 01/09/2025 au 30/09/2025
|Date
|T y pe
|Nbr de T i tre s
|COURS
|Mon ta nt
|05/09/2025
|Achat sur le marché
|1 200
|3,6
|4 320,00
|10/09/2025
|Achat sur le marché
|580
|3,58
|2 076,40
|15/09/2025
|Achat sur le marché
|561
|3,5
|1 963,50
|19/09/2025
|Achat sur le marché
|2 568
|3,5
|8 988,00
|26/09/2025
|Achat sur le marché
|10 000
|3,2
|32 000,00
|26/09/2025
|Achat sur le marché
|2 871
|3,5
|10 048,50
|26/09/2025
|Achat sur le marché
|1 500
|3,177
|4 765,50
|26/09/2025
|Achat sur le marché
|780
|3,08
|2 402,40
|29/09/2025
|Achat sur le marché
|1 343
|2,82
|3 787,26
