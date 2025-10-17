 Aller au contenu principal
BOGART : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01/09/2025 AU 30/09/2025
information fournie par Actusnews 17/10/2025 à 17:45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 17 octobre 2025

COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL
du 01/09/2025 au 30/09/2025
Date T y pe Nbr de T i tre s COURS Mon ta nt
05/09/2025 Achat sur le marché 1 200 3,6 4 320,00
10/09/2025 Achat sur le marché 580 3,58 2 076,40
15/09/2025 Achat sur le marché 561 3,5 1 963,50
19/09/2025 Achat sur le marché 2 568 3,5 8 988,00
26/09/2025 Achat sur le marché 10 000 3,2 32 000,00
26/09/2025 Achat sur le marché 2 871 3,5 10 048,50
26/09/2025 Achat sur le marché 1 500 3,177 4 765,50
26/09/2025 Achat sur le marché 780 3,08 2 402,40
29/09/2025 Achat sur le marché 1 343 2,82 3 787,26

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS


GROUPE BOGART
ACTUS finance & communication
contact@jbogart.com
Tél. : 01 53 77 55 55 		Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr 		Manon CLAIRET
Relation Presse
Tél. 01 53 67 36 90
mclairet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lpttk8ZmZm6ax26cZJyXa2GVZ2phxGeaa2TKxWFvaZrJZ56UxmyWl52bZnJlm2pu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94658-transactions-sur-actions-propres_sept25.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

JACQUES BOGART
3,520 EUR Euronext Paris +6,67%
© Actusnews.

L'offre BoursoBank