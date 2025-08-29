BOGART : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01/07/2025 AU 31/07/2025

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 29 août 2025

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01/07/2025 AU 31/07/2025

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l5pvlMlvZJzGlZpvZp5rbJWXmZeXlpaWa2rGl2GblZyVcG1pmm2UmsaWZnJknGds

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93726-transactions-sur-actions-propres_juillet25.pdf