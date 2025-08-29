 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BOGART : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01/07/2025 AU 31/07/2025
information fournie par Actusnews 29/08/2025 à 18:25

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 29 août 2025

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01/07/2025 AU 31/07/2025

COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL
du 01/07/2025 au 31/07/2025
Date Type Nbr de Titre s COURS Montant
03/07/2025 Achat sur le marché 250 4,7 1175,00

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS


GROUPE BOGART
ACTUS finance & communication
contact@jbogart.com
Tél. : 01 53 77 55 55 		Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr 		Manon CLAIRET
Relation Presse
Tél. 01 53 67 36 90
mclairet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l5pvlMlvZJzGlZpvZp5rbJWXmZeXlpaWa2rGl2GblZyVcG1pmm2UmsaWZnJknGds
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93726-transactions-sur-actions-propres_juillet25.pdf

