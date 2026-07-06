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BOGART : DAVID KONCKIER, PRINCIPAL ACTIONNAIRE DU GROUPE BOGART ANNONCE, A TITRE PERSONNEL ET INDIVIDUEL, AVOIR ENTAME UN PROCESSUS D'INFORMATION ET DE CONSULTATION EXCLUSIF EN VUE D'UNE ACQUISITION POTENTIELLE DU GROUPE MARIONNAUD
information fournie par Actusnews 06/07/2026 à 17:35

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

6 JUILLET 2026

DAVID KONCKIER, PRINCIPAL ACTIONNAIRE DU GROUPE BOGART ANNONCE, A TITRE PERSONNEL ET INDIVIDUEL, AVOIR ENTAME UN PROCESSUS D'INFORMATION ET DE CONSULTATION EXCLUSIF EN VUE D'UNE ACQUISITION POTENTIELLE DU GROUPE MARIONNAUD, ACTEUR HISTORIQUE DE LA DISTRIBUTION SÉLECTIVE DE PARFUMS EN EUROPE

David Konckier, principal actionnaire du groupe BOGART, annonce à titre personnel et individuel avoir entamé un processus d'information et de consultation exclusif en vue d'une acquisition potentielle du Groupe Marionnaud, acteur historique de la distribution sélective de parfums en Europe.

En France, en Autriche, en République Tchèque, en Hongrie, en Italie, en Roumanie et en Suisse, Marionnaud est une référence en matière de beauté depuis des décennies, avec plus de 700 boutiques.

Marionnaud est une filiale de CK Hutchison Holdings Limited (CK Hutchison), un conglomérat multinational de renom. CK Hutchison est coté à la Bourse de Hong Kong.

Le groupe tiendra le marché informé de la finalisation de la transaction et de ses implications.

Par ailleurs, suite au communiqué de presse du 24 avril 2026, la famille Konckier confirme la finalisation de l'acquisition de la société allemande Stadtparfumerie Pieper le 1 er juillet 2026.

Bogart anticipe une croissance significative de son activité.

www.groupe-bogart.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION
RELATIONS PRESSE
MANON CLAIRET
MCLAIRET@ACTUS.FR / TÉL. : 01 53 67 36 73
ACTUS FINANCE & COMMUNICATION
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ANNE-PAULINE PETUREAUX
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99133-cp_marionnaud_def.pdf

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