BOGART : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025 : 121,9 M EUR

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 24 juillet 2025

Revenus en M€ (non audités) 2024 2025 Var. % Chiffre d'affaires S1 134,1 121,9 -9,1% Bogart Fragrances & Cosmétiques 26,4 22,5 -14,8% Bogart Beauty Retail 107,7 99,4 -7,7% Autres revenus S1 [1] 5,8 4,5 -22,4% Total revenus S1 139,9 126,4 -9,6%

Activité du 1 er semestre

Dans un contexte conjoncturel moins porteur, Bogart publie un chiffre d'affaires de 121,9 M€ au 1 er semestre 2025, en repli de 9,1 % à changes courants par rapport au 1 er semestre 2024 (-8,6% à périmètre et changes constants).

L'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques réalise un chiffre d'affaires de 22,5 M€ au 1 er semestre 2025, en repli de -14,8% au 1 er semestre 2024. La baisse de la consommation et le contexte international au Moyen-Orient ont conduit à une sous performance sur l'ensemble des zones géographiques. Les ventes de la marque Jacques Bogart et Ted Lapidus ont été perturbées aux Etats-Unis, suite aux incertitudes sur les taxes douanières sur les importations de produits européens, conduisant à des reports de commandes sur le 2 nd semestre . Toutefois, le Groupe constate sur la période une meilleure résistance des produits luxe (Stendhal sur la ligne « Divine Alba » en France et Rose et Marius à l'export).

Le chiffre d'affaires de l'activité Bogart Beauty Retail s'élève à 99,4 M€ au 1 er semestre 2025 en baisse plus limitée de -7,7% par rapport au 1 er semestre 2024 avec un repli plutôt homogène sur le réseau de magasins en Europe. Sur ce semestre, Groupe Bogart a procédé à des mesures d'optimisation de son réseau avec la fermeture de 23 magasins non rentables en France, Belgique et en Allemagne . Au Moyen-Orient, l'activité en Israël a été perturbée par le contexte international alors que Dubaï a mieux résisté sur la période.

Perspectives 2025

Bogart reste prudent sur les tendances conjoncturelles de la consommation qui pourrait continuer de peser sur l'activité mais aussi sur l'évolution de la parité euro/dollar. En parallèle, le Groupe reste attentif à sa structure de coûts, une série de mesures ont été prises en Belgique qui devraient porter leurs fruits au second semestre.

Dans cet environnement incertain, le Groupe entend continuer à faire évoluer ses offres vers plus de produits premium, qui semble mieux résister.

Sur l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques , BOGART vient de lancer récemment les 7 premières fragrances de la nouvelle marque de parfum d'exception « Aholic » dans 3 pays européens. En parallèle, le lancement du nouveau parfum « Noir Onyx » par Ted Lapidus a démarré dans de bonnes conditions.

Un grand nombre d'innovations sont prévues au second semestre sur la marque PARFUMS JACQUES BOGART à l'occasion des 50 ans de la création de la maison Jacques Bogart (3 lancements majeurs dont une collection de 7 fragrances exclusives à des prix accessibles).

Du côté des cosmétiques, Stendhal poursuivra le déploiement de sa ligne de soins ultra premium « Divine Alba » et lance une nouvelle marque de soins capillaires (haircare) alors que Méthode Jeanne Piaubert, APRIL et Close poursuivront leurs développements avec plus de 30 nouveautés. Enfin, ROSE ET MARIUS, va lancer 3 nouveaux parfums et une évolution significative de ses packagings.

Prochain rendez-vous

Résultats semestriels 2025 : Jeudi 25 septembre 2025 (après bourse)

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS

BOGART

contact@jbogart.com

Tél. : 01 53 77 55 55

ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION

Relations Investisseurs

Anne-Pauline PETUREAUX

apetureaux@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 72

Relations Presse

Fatou-Kiné N'DIAYE

fndiaye@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 34

Chiffre d'affaires du 1 er semestre, à périmètre et change constants

Revenus en M€ 2024 2025 Var. % Chiffre d'affaires S1 131,9 120,5 -8,6% Bogart Fragances et Cosmétiques 26,4 22,6 -14,4% Bogart Beauty Retail 105,5 97,9 -7,2% Autres revenus S1 [2] 5,8 4,5 -22,4% Total revenus S1 137,7 125,0 -9,2%

[1] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

[2] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.