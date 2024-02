BOGART : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2023 : 293,2 M EUR (+5,5% A PERIMETRE ET CHANGES CONSTANTS) - CONFIRMATION DE L'AMELIORATION DE L'EBITDA EN 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 8 février 2024

BOGART (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, publie un chiffre d'affaires de 293,2 M€, comparable à celui de l'an dernier, tenant compte d'effets de périmètre (réorganisations stratégiques opérées en 2022 sur le réseau en France et en Belgique et recentrage de la filiale espagnole) et de change, notamment en Israël. À périmètre et changes constants, le chiffre d'affaires 2023 est en croissance de +5,5%.

Revenus en M€ (non audités) 2022 2023 Variation Chiffre d'affaires T4 92,8 90,1 -2,9% Bogart Fragrances et Cosmétiques 17,8 17,7 -0,6% Bogart Beauty Retail 75,0 72,4 -3,5% Autres revenus T4 [1] 2,7 4,3 +59,3% Total Revenus T4 95,5 94,4 -1,2%

Revenus en M€ (non audités) 2022 2023 Variation Chiffre d'affaires 12 mois 291,2 293,2 +0,7% Bogart Fragrances et Cosmétiques 54,9 56,9 +3,6% Bogart Beauty Retail 236,3 236,3 - Autres revenus 12 mois 1 11,8 12,0 +1,7% Total Revenus 12 mois 303,0 305,2 +0,7%

Au 4 ème trimestre 2023, Bogart publie un chiffre d'affaires consolidé de 90,1 M€, en repli limité de -2,9% par rapport au niveau élevé de l'an dernier. À périmètre et changes constants, la croissance est de +1,7%

Le pôle Bogart Fragrances et Cosmétiques a maintenu au 4 ème trimestre 2023 un niveau de chiffre d'affaires comparable à celui élevé de l'an dernier, à 17,7 M€. La marque Carven (parfum duo c'est Paris La Nuit) a connu un très bon accueil en Europe et la marque Parfums Jacques Bogart a continué de gagner des parts de marché, porté par le lancement de Silver Scent Aqua. Au total, la marque Parfums Jacques Bogart réalise une croissance à deux chiffres de ses ventes sur l'année 2023.

Bogart rappelle avoir procédé à un changement de modèle en Espagne vers un modèle de vente indirecte, rétroactif au 1 er avril 2023. L'impact est de 0,6 M€ au 4 ème trimestre 2023. À périmètre et changes constants, la croissance du pôle Bogart Fragrances et Cosmétiques est de +2,3% au 4 ème trimestre 2023.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires du pôle Bogart Fragrances et Cosmétiques s'élève à 56,9 M€, en croissance de +3,6%. À périmètre et changes constants, la croissance est de +8,8%.

Au 4 ème trimestre 2023, le pôle Bogart Beauty Retail affiche un chiffre d'affaires de 72,4 M€, en repli limité de -3,5% par rapport à la même période l'an dernier. L'activité des magasins en propre a été dynamique en Allemagne et en Slovaquie mais le groupe reste pénalisé par les effets des évolutions de périmètre (fermetures des 26 magasins en France et en Belqique en 2022) et des effets de change en Israël (impact de -4,6 M€). À noter que le Groupe a subi également des perturbations sur son activité commerciale liées au conflit en Israël (fermeture temporaire des 42 magasins pendant 1 semaine en octobre 2023 puis reprise progressive avec des horaires aménagés). À périmètre et changes constants, la croissance est de +1,5%.

Le chiffre d'affaires du pôle Bogart Beauty Retail ressort à 236,3 M€ au 31 décembre 2023, stable par rapport à l'an dernier et en croissance de +4,7% à périmètre et changes constants.

Au terme de cet exercice 2023, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève donc à 293,2 M€ (en croissance de +0,7% par rapport au 31 décembre 2022 et de +5,5% à périmètre et changes constants).

Confirmation de l'amélioration de l'EBITDA en 2023 - Croissance visée en 2024 et poursuite du développement du réseau en Europe

Pour l'exercice 2023, Bogart confirme ses perspectives d'une amélioration de son EBITDA (qui était de 38,8 M€ en 2022).

En 2024, Bogart entend poursuivre sa stratégie de croissance rentable portée en particulier par son activité Bogart Fragrances & Cosmétiques .

En parallèle, BOGART poursuit sa stratégie de développement de son réseau de magasins en Europe.

Après avoir annoncé tout récemment l'acquisition de la Maison de Haute parfumerie et d'art de vivre à Aix en Provence « Rose et Marius » [2] , BOGART annonce avoir racheté 9 parfumeries indépendantes en Allemagne qui seront intégrées au réseau de HC Parfumerie à compter du 1 er mars 2024.

HC Parfumerie consolide ainsi son positionnement en Allemagne et détiendra 91 magasins comptant plus de 500 salariés.

Prochain rendez-vous

Groupe Bogart publiera ses résultats annuels le 29 avril 2024 (après bourse)

[1] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

[2] Cf communiqué du 15 janvier 2024