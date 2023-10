BOGART : CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS : 203,1 M EUR (+2,4% A CHANGES COURANTS ET +7,2% A PERIMETRE ET CHANGE CONSTANTS) - CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 26 octobre 2023

BOGART (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, publie un chiffre d'affaires de 203,1 M€ au terme des neuf premiers mois d'exercice, en croissance de +2,4%, tenant compte d'effets de périmètre (lié aux mesures d'optimisation du réseau et à un changement de modèle de vente en Espagne) et de change. A périmètre et changes constants, le chiffre d'affaires 9 mois est en croissance de +7,2%.

Revenus en M€ (non audités) 2022 2023 Var. changes courants Var.

Périmètre et changes constants Chiffre d'affaires T3 67,4 65,5 -2,8% +5,7% Bogart Fragrances & Cosmétiques 12,8 11,4 -10,9% +7,3% Bogart Beauty Retail 54,6 54,1 -0,9% +5,4% Autres revenus 3,2 1,9 -40,6% -32,1% Total revenus T3 70,6 67,4 -4,5% +4,1% Chiffre d'affaires 9 mois 198,4 203,1 +2,4% +7,2% Bogart Fragrances & Cosmétiques 37,1 39,2 +5,7% +11,9% Bogart Beauty Retail 161,3 163,9 +1,6% +6,1% Autres revenus 9 mois 9,1 7,7 -15,4% -15,4% Total revenus 9 mois 207,5 210,8 +1,6% +6,2%

Activité du 3 ème trimestre et des neuf premiers mois

Le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre s'élève à 65,5 M€, en léger repli de - 2,8% tenant compte d'effets de périmètre et de changes. A périmètre et changes constants, il est en croissance de +5,7%.

Le chiffre d'affaires de Bogart Fragrances & Cosmétiques ressort à 11,4 M€ au 3 ème trimestre 2023 contre 12,8 M€ au 3 ème trimestre 2022 (-10,9%). Ce repli tient compte d'un changement de modèle en Espagne vers un modèle de vente indirect ; la filiale en Espagne étant recentrée sur des fonctions support et marketing. Ce nouveau modèle permettra de limiter les frais fixes du Groupe. A périmètre et changes constants, la croissance est de +7,3%. Au terme des neuf mois, le chiffre d'affaires de ce pôle est de 39,2 M€, en hausse de +5,7% (+11,9% à périmètre et changes constants).

L'activité Bogart Beauty Retail affiche un chiffre d'affaires de 54,1 M€ au 3 ème trimestre 2023 contre 54,6 M€, en léger repli de -0,9% compte tenu des effets de périmètre (fermetures de 26 magasins dans son réseau en France et Belgique) et de change, notamment en Israël. A périmètre et changes constants, la croissance est de +5,4%. Au terme des neuf mois, le chiffre d'affaires de ce pôle est de 163,9 M€, en hausse de +1,6% (+6,1% à périmètre et changes constants).

Au 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires de BOGART s'élève à 203,1 M€ contre 198,4 M€ au 30 septembre 2022, en croissance de +2,4% (+7,2% à périmètre et changes constants).

Point sur la situation en Israël

Bogart est présent en Israël au travers de son réseau de 44 magasins. A ce jour, la société n'a pas subi de perturbation substantielle de son activité commerciale dans cette zone. Après une semaine de fermeture au début du conflit, les magasins ont réouvert. Toutefois Bogart reste prudent et attentif à l'évolution de la situation sur place et notamment à la sécurité de ses employés.

Pour rappel, en 2022 cette zone géographique représentait 14,0% de son chiffre d'affaires annuel (qui était de 291,2 M€). Bogart tiendra informé le marché de toute évolution significative sur son activité.

Confirmation des objectifs de croissance de chiffre d'affaires et de progression de la rentabilité sur l'exercice

Le Groupe confirme son ambition d'un chiffre d'affaires annuel en croissance sur l'exercice et d'un redressement de sa rentabilité.

Les lancements positionnés au 2 nd semestre sur les marques phares du Groupe (Jacques Bogart (Silver Scent), Carven (Carven c'est Paris La Nuit) et Stendhal (ligne Rosis Delicatea) soutiendront l'activité de la division Bogart Fragrances & Cosmétiques .

L'activité Bogart Beauty Retail devrait afficher également une croissance malgré les effets de périmètre, compte tenu de la saisonnalité plus forte avec les fêtes de fin d'année.

Prochain rendez-vous

Groupe Bogart publiera son chiffre d'affaires du 4 ème trimestre le lundi 5 février 2024 (après bourse)

