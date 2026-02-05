BOGART : Chiffre d'affaires 2025 : 264 M EUR

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 5 février 2026

BOGART (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, publie un chiffre d'affaires de 263,9 M€ au 31 décembre 2025, en repli de -7,5% à périmètre et changes constants (-8,7% à changes courants grâce à une bonne couverture de change sur la période). Cette évolution s'explique par un contexte conjoncturel mondial toujours dégradé, qui a pesé sur la consommation, notamment en Europe, ainsi que par les incertitudes aux États-Unis (droits de douane, change), ayant conduit les distributeurs et « retailers » à réduire leurs volumes de commandes, phénomène amplifié au quatrième trimestre.

Revenus en M€ (non audités) 2024 2025 Var. % Chiffre d'affaires 288,9 263,9 -8,7% Bogart Fragrances & Cosmétiques 55,1 47,9 -13,1% Bogart Beauty Retail 233,8 216,0 -7,6% Autres revenus [1] 10,3 9,0 -12,6% Total revenus 299,2 272,9 -8,8%

Activité 2025

Au terme de cet exercice 2025, l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques réalise un chiffre d'affaires de 47,9 M€, soit un repli de -13,1% (-12,0% à périmètre et changes constants), dans un contexte économique global qui pèse sur la consommation. A noter toutefois une base de comparaison plus exigeante en fin d'année puisque le 4 ème trimestre 2024 était en croissance à deux chiffres.

Les ventes des "lignes historiques" des marques Ted Lapidus et Jacques Bogart ont souffert d'une concurrence accrue et d'une conjoncture globale défavorable. Aux Etats-Unis, les incertitudes liées aux exportations et la mise en place de nouveaux droits de douanes ont de plus pénalisé les exportations de ces lignes aux prix plus accessibles.

De son côté, la parfumerie d'exception montre des signes de résilience, avec le lancement réussi d'Aholic, première marque de parfum d'exception de Jacques Bogart , la performance de la ligne « Divine Alba » chez Stendhal ou encore celle de la marque de fabrication artisanale Rose et Marius en France.

Le chiffre d'affaires de l'activité Bogart Beauty Retail s'élève à 216,0 M€ au 31 décembre 2025, en repli de -7,6% par rapport au 31 décembre 2024, suivant la tendance générale de la consommation en Europe avec une baisse plus marquée en France. A noter que l'activité du réseau en Israël s'est maintenue sur la période grâce à une offre de produits plus premium et attractive. Le Groupe a continué ses actions ponctuelles d'optimisation au second semestre pour préserver la rentabilité de son réseau. A fin décembre 2025, à périmètre et changes constants, la variation est de -6,4% par rapport à fin décembre 2024.

Perspectives 2026

Dans un contexte toujours incertain notamment sur le plan géopolitique, BOGART adopte une approche prudente en ce début d'année 2026 quant aux tendances conjoncturelles de la consommation et à l'évolution de la parité euro/dollar. Le Groupe continuera de privilégier un chiffre d'affaires à plus forte valeur ajoutée et restera attentif à la rentabilité de son réseau.

En parallèle, pour s'aligner aux nouvelles tendances de la consommation, le Groupe va poursuivre son travail sur l'évolution de sa typologie d'offre pour favoriser des lignes de parfums et cosmétiques plus premium et sélectives, qui ont démontré leur attractivité et leur résilience et prépare ainsi de nombreux lancements sur son portefeuille de marques en 2026 à destination de son réseau en propre et réseau tiers.

Prochain rendez-vous

Résultats annuels 2025 : Mardi 28 avril 2026, après bourse

Chiffre d'affaires à périmètre et change constants

Revenus en M€ (non audités) 2024 2025 Var. % Chiffre d'affaires au 31/12 283,1 262,0 -7,5% Bogart Fragances et Cosmétiques 55,1 48,5 -12,0% Bogart Beauty Retail 228,0 213,5 -6,4% Autres revenus au 31/12 10,3 9,0 -12,6% Total revenus au 31/12 293,4 271,0 -7,6%

[1] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.