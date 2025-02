BOGART : Chiffre d'affaires 2024 : 288,4 M EUR

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 6 février 2025

BOGART (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, publie son chiffre d'affaires annuel au titre de l'exercice 2024.

Revenus en M€ (non audités) 2023 2024 Var. % Chiffre d'affaires 293,1 288,4 -1,6% Bogart Fragrances & Cosmétiques 57,1 56,9 -0,4% Bogart Beauty Retail 236,0 231,5 -1,9% Autres revenus [1] 12,2 10,3 -15,6% Total revenus 305,3 298,7 -2,2%

Activité 2024

Grâce à un 4 ème trimestre en croissance, porté par la bonne dynamique de l'activité Bogart Fragrances et Cosmétiques (+16,8% sur ce seul trimestre) dans un contexte de lancements pourtant limité, le Groupe a quasiment rattrapé son retard pris au 1 er semestre. Le chiffre d'affaires 2024 ressort ainsi à 288,4 M€ en léger repli de -1,6% à changes courants (et constants) par rapport à 2023.

Au terme de cet exercice 2024, l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques réalise un chiffre d'affaires de 56,9 M€, stable par rapport à l'exercice 2023 (à changes courants et constants). Les ventes de la marque Jacques Bogart , en particulier sur la gamme Silver Scent , sont restées bien orientées. Le Groupe constate un attrait de plus en plus marqué pour des lignes de parfums et de cosmétiques plus premium comme Carven ou encore Stendhal , dont le succès a été amplifié par le lancement de sa nouvelle ligne de soins d'exception ( Divine Alba ). Ce pôle intègre également sur une année pleine sa nouvelle marque de fabrication artisanale Rose et Marius (rachat réalisé en janvier 2024 [2] ) qui contribue à hauteur de 1,2 M€ en 2024. A noter que le changement de modèle de la filiale en Espagne a eu un impact de -0,6 M€ sur le chiffre d'affaires 2024. A périmètre et changes constants, la variation est de -1,2%.

Le chiffre d'affaires de l'activité Bogart Beauty Retail s'élève à 231,5 M€ au 31 décembre 2024, en léger repli de -1,9% par rapport à 2023. La bonne dynamique des ventes réalisées par les magasins en Allemagne, Israël et Slovaquie ont permis de compenser quasiment le repli de la France et la moins bonne performance de la Belgique, deux zones qui restent exposées à un contexte conjoncturel moins porteur. A noter également un effet périmètre à Dubaï dont l'activité est restée stable sur un périmètre plus resserré de trois magasins (fermeture début 2024 de

3 magasins moins rentables). A périmètre et changes constants, la variation est de -1,7%.

Une année de lancements programmée pour 2025

Bogart continue à concentrer ses efforts sur l'accroissement de ses marges dans ses deux pôles d'activités pour privilégier un chiffre d'affaires à plus forte valeur ajoutée.

Sur 2025, le Groupe poursuit son travail sur l'évolution de la typologie d'offre de produits distribuée dans son réseau de magasins en propre, vers un positionnement plus premium et sélectif, et prévoit de déployer cette nouvelle stratégie progressivement dans son réseau de parfumeries en Belgique.

Le Groupe prépare également activement de nombreuses innovations pour célébrer les 50 ans de la création de la maison Jacques Bogart.

De nombreux lancements sont prévus en particulier sur la marque Jacques Bogart , 1 ere marque emblématique du Groupe, notamment avec le lancement de sa première marque de parfums d'exception « Aholic » . En parallèle, Stendhal poursuivra ses innovations sur des produits d'exception et lancera une nouvelle marque de soins capillaires (haircare).

Le Groupe reste également toujours à l'écoute d'éventuelles opportunités de croissance externe ciblées sur son réseau de magasins en Europe.

Prochain rendez-vous

Résultats annuels 2024 : Mardi 29 avril 2025, après bourse

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

Chiffre d'affaires à périmètre et change constants

Revenus en M€ 2023 2024 Var. % Chiffre d'affaires 286,3 281,7 -1,6% Bogart Fragances et Cosmetiques 56,4 55,7 -1,2% Bogart Beauty Retail 229,9 226,0 -1,7% Autres revenus 1 12,2 10,3 -15,6% Total revenus 298,5 292,0 -2,2%

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

RELATIONS INVESTISSEURS

ANNE-PAULINE PETUREAUX

APETUREAUX@ACTUS.FR / +33 (0)1 53 67 36 72

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

RELATIONS PRESSE

MANON CLAIRET

MCLAIRET@ACTUS.FR / TEL.: +33 (0)1 53 67 36 73

[1] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

[2] Cf communiqué du 15 janvier 2024