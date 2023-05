BOGART : Bon début d'exercice 2023 - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 en hausse de +17,2%

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le début d'exercice 2023 a démarré dans de bonnes conditions sur les deux activités du Groupe avec un 1 er trimestre 2023 en nette croissance de +17,2% à changes courants (+12,3% à périmètre et changes constants).

Revenus en M€ (non audités) 2022 2023 Variation Chiffre d'affaires T1 55,3 64,8 +17,2% Bogart Fragances & Cosmetiques 10,6 13,2 +24,5% Bogart Beauty Retail 44,7 51,6 +15,4% Autres revenus T1 [1] 2,5 2,8 +12,0% Total Revenus T1 57,8 67,6 +17,0%

Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023 s'élève à 64,8 M€ contre 55,3 M€ à la même période l'an dernier, soit une nette croissance de +17,2% (+12,3% à périmètre et changes constants).

Les deux activités du Groupe affichent une progression à deux chiffres de leurs revenus.

Le pôle Bogart Fragrances & Cosmétiques poursuit sa très bonne dynamique déjà constatée en 2022 et affiche la plus forte progression de ce trimestre avec un chiffre d'affaires de 13,2 M€ (+24,5% à changes courants et +25% à périmètre et changes constants par rapport au 1 er trimestre 2022).

La croissance est homogène sur l'ensemble des zones géographiques, avec une activité particulièrement soutenue sur la zone Amérique du Nord et Amérique du Sud. La demande reste forte pour les produits phares de BOGART, à l'image de la ligne Silver Scent (Parfums Jacques Bogart) qui tire particulièrement la croissance. Numéro un des ventes de ce 1 er trimestre 2023, Parfums Jacques Bogart a su reconstituer ses stocks sans être affecté par des problèmes d'approvisionnement significatifs.

En parallèle, l'activité cosmétiques est également en croissance sur toutes ses lignes Méthode Jeanne Piaubert, Stendhal et April. Stendhal, qui a refondu totalement ses gammes, présentent des produits composés à plus de 95% d'ingrédients naturels.

L'activité Bogart Beauty Retail affiche un chiffre d'affaires de 51,6 M€ au 1 er trimestre 2023 contre 44,7 M€ au 1 er trimestre 2022, en croissance de +15,4%, et intègre une contribution positive du réseau de parfumeries Fann pour 4,1 M€. A périmètre et changes constants, le chiffre d'affaires est en croissance de +9,3% (le réseau de parfumeries Fann a été intégré de façon rétroactive au 30 juin 2022 mais n'était pas comptabilisé au 1 er trimestre 2022).

Du point de vue géographique, la croissance de l'activité Bogart Beauty Retail a été particulièrement forte dans les réseaux de magasins en Europe (Allemagne et Slovaquie) et à Dubaï. En Belgique, l'enseigne Di a poursuivi sa dynamique positive, alors que les mesures de réorganisation stratégiques impliquant quelques fermetures de magasins sur le réseau April sont en cours dans ce pays.

Perspectives 2023 : un plan dynamique de lancements sur les marques

Sur ce nouvel exercice 2023, le Groupe anticipe une nouvelle progression de l'activité marques, dont le potentiel de développement reste élevé. Le plan actif de déploiement des nouveaux produits sur les marques couplé au bénéfice de l'élargissement de la visibilité du réseau April à de nouveaux territoires (Slovaquie, Emirats Arabes Unies…) contribueront à soutenir les deux activités du Groupe.

Les nouveaux lancements de parfums et cosmétiques seront essentiellement positionnés au second semestre avec un nouveau parfum Silver Scent, un lancement masculin sur la marque Parfums Ted Lapidus et un nouveau duo masculin/féminim pour Carven (Carven c'est Paris La Nuit).

Stendhal lancera également à cette même période la ligne Rosis Delicatea dédiée aux peaux sensibles. Forte de ses bonnes performances en Europe de l'Ouest, la marque envisage l'élargissement de sa distribution à de nouveaux territoires.

En parallèle, comme évoqué dans son communiqué de presse des résultats annuels 2022 [2] , grâce aux mesures de réorganisation et d'optimisation du réseau en France et en Belgique, BOGART entend retrouver sur l'exercice 2023 une meilleure efficience opérationnelle avec un fort redressement de sa rentabilité en phase avec ses standards habituels.

[1] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

[2] Cf communiqué du 27 avril 2023

