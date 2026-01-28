BofA versera 1 000 dollars de contribution gouvernementale aux comptes Trump de ses employés, selon une note de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et un contexte sur les comptes Trump)

Bank of America BAC.N versera une somme équivalente à la contribution initiale de 1 000 dollars du gouvernement américain aux comptes Trumpproposés pour les employés éligibles, selon une note interne dont Reuters a pris connaissance mercredi.

La banque permettra également aux employés éligibles de verser des contributions avant impôt sur ces comptes par le biais de retenues salariales, indique la note.

Le compte Trump, créé dans le cadre de la loi "One Big Beautiful Bill" du président Donald Trump et qui devrait être mis en place le 4 juillet, permettra au Trésor américain de déposer 1 000 dollars de capital de départ sur des comptes d'investissement pour tous les enfants nés entre 2025 et 2028 et disposant d'un numéro de sécurité sociale valide.

Le gouvernement investira l'argent dans des fonds indiciels à faible coût qui fructifieront avec un report d'impôt. L'impôt sur le revenu est dû au moment du retrait.

Le programme limite ces contributions à 5 000 dollars par an, la part de l'employeur devant être limitée à 2 500 dollars par an.

Au début du mois, la deuxième plus grande banque américaine

a également déclaré qu'il attribuerait environ 1 milliard de dollars en actions à tous les employés, à l'exception des cadres supérieurs, après avoir terminé une année solide marquée par une augmentation des bénéfices .