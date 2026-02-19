BofA s'engage à investir 25 milliards de dollars dans des opérations de crédit privé, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Bank of America BAC.N s'engage à hauteur de 25 milliards de dollars dans des opérations de crédit privé, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes ayant connaissance du dossier.
