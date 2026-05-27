BofA reprend sa couverture sur Puig avec une recommandation d’“Achat”

27 mai - ** BofA relance sa couverture sur Puig PUIGb.MC en passant de “sans opinion” à “acheter” après la fin des négociations de fusion avec Estée Lauder EL.N , ce qui laisse le fabricant espagnol de produits de beauté et de parfums sur une valorisation attractive

** Les actions affichant une décote de 34 % par rapport à celles de ses pairs, le courtier note que cette “valorisation bon marché pourrait offrir une forte opportunité de plus-value” si le conseil d'administration envisageait une fusion avec une autre entreprise du secteur de la beauté

** Il prévoit une croissance du chiffre d'affaires supérieure à celle du marché des produits de beauté de luxe, portée par l'expansion de la marque de maquillage Charlotte Tilbury, les ventes de parfums en Chine et les gains de parts de marché dans les soins de la peau

** Il fixe un objectif de cours à 17,5 euros et estime que la première journée des marchés de capitaux devrait clarifier la stratégie de croissance et d'amélioration des marges à venir

** Ajoute que la stabilisation du bénéfice après un cycle de révision à la baisse de 18 mois constitue un catalyseur clé pour une réévaluation, les investisseurs et le consensus ayant bien compris la fin du super-cycle des parfums

** Les actions ont progressé de 4,1%, enregistrant la plus forte hausse de l'indice des valeurs vedettes espagnoles .IBEX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))