 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BofA reprend sa couverture sur Puig avec une recommandation d’“Achat”
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 12:02

27 mai - ** BofA relance sa couverture sur Puig PUIGb.MC en passant de “sans opinion” à “acheter” après la fin des négociations de fusion avec Estée Lauder EL.N , ce qui laisse le fabricant espagnol de produits de beauté et de parfums sur une valorisation attractive

** Les actions affichant une décote de 34 % par rapport à celles de ses pairs, le courtier note que cette “valorisation bon marché pourrait offrir une forte opportunité de plus-value” si le conseil d'administration envisageait une fusion avec une autre entreprise du secteur de la beauté

** Il prévoit une croissance du chiffre d'affaires supérieure à celle du marché des produits de beauté de luxe, portée par l'expansion de la marque de maquillage Charlotte Tilbury, les ventes de parfums en Chine et les gains de parts de marché dans les soins de la peau

** Il fixe un objectif de cours à 17,5 euros et estime que la première journée des marchés de capitaux devrait clarifier la stratégie de croissance et d'amélioration des marges à venir

** Ajoute que la stabilisation du bénéfice après un cycle de révision à la baisse de 18 mois constitue un catalyseur clé pour une réévaluation, les investisseurs et le consensus ayant bien compris la fin du super-cycle des parfums

** Les actions ont progressé de 4,1%, enregistrant la plus forte hausse de l'indice des valeurs vedettes espagnoles .IBEX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
86,590 USD NYSE -1,98%
IBEX 35
18 389,0000 Pts Sibe +0,54%
PUIG BRANDS B
16,0900 EUR Sibe +5,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/05/2026 à 12:02:46.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,273 -14,55%
CAC 40
8 242,58 +0,85%
Pétrole Brent
96,79 -2,50%
DBT
0,184 +104,44%
SOITEC
158,05 -5,19%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank