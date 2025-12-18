BofA relève son conseil sur Micron de "neutre" à "achat"
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 17:30
Dans une note de recherche, les analystes de la banque américaine expliquent que Micron pourrait finir par générer, selon leurs estimations, un bénéfice par action (BPA) annuel de près de 40 dollars au cours du cycle actuel, soit quatre fois plus que le pic précédent.
La firme financière salue en particulier l'exposition croissante du groupe de Boise (Idaho) aux marchés des centres de données, mais aussi à des contrats de long terme qui rendent ses revenus plus stables et prévisibles.
BofA fait par ailleurs remarquer que Micron génère beaucoup de trésorerie disponible ("free cash flow" ou FCF) ce qui pourrait lui permettre de reprendre ses rachats d'actions à la fin 2026 en cas de réussite de ses efforts de désendettement.
Au niveau de ses métiers, les ventes de mémoires pour les applications "cloud" ont doublé par rapport à l'année dernière, relève la banque d'affaires, tandis que les revenus issus des NAND pour "data centers" dépassent désormais le seuil du milliard de dollars par trimestre, là où les technologies DRAM pour l'IA ne cessent d'augmenter.
Parallèlement, ses capacités en matière de mémoires à large bande passante (HBM) sont déjà épuisées pour 2026 après que plusieurs clients aient conclu des accords pluriannuels, souligne BofA.
Valeurs associées
|252,8700 USD
|NASDAQ
|+12,13%
